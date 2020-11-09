貴婦狗遭美容師剪平頭　媽原本期待牠回家　陌生史納莎靠近她崩潰

髮型真的很重要，甚至可以完全改變狗狗的品種？ 台灣有位飼主帶了家中的貴婦狗去剪毛，她隔一會兒去接狗狗時，忽然有隻陌生的史納莎跑過來撒嬌，她好奇那家的孩子那麼親人時，卻覺得牠好像有點......眼熟？原來眼前的史納莎就是她的孩子！

台灣高雄的飼主阿貓日前（11月3日）在社交平台分享貴婦狗「山藥」剪毛前後的樣子，並大字標明：「我懷疑我家山藥去洗澡美容時被人掉包了！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

阿貓接受《香港01》訪問時指出，當時第一個感覺是有點驚嚇到，「牠看到我就直接衝過來了，在我腳旁一直跳要我抱，所以我才覺得牠應該認識我。」阿貓看著牠，覺得既熟悉又陌生，「牠的動作跟山藥一樣，讓我不相信也得相信啊。」

▾▾▾貴婦狗剪髮後意外變史納莎？點撃圖片放大：揭開牠變身前的樣子▾▾▾

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「怎麼貴賓會變成史納莎呢？這太神奇了，但是越看牠的新造型就越覺得好笑啊。」媽把山藥的照片分享到facebook群組「有點毛毛的」意外獲得無數網民按讚，不少網民都覺得山藥的新造型非常好笑，「去當兵了嗎」、「確定是史納莎無誤」、「這不是狗狗美容，是整型啊」、「難道山藥偷偷跑去整形」、「換個髮型差好多呀」。

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台灣有隻可憐狗狗不單被割掉聲帶，而且皮膚、健康都非常差，但牠還有一顆親近人類的心，令牠火速被好心人收養。經過半年貼心照顧後，竟然蛻變成可愛的貴婦狗！

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台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

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台灣有隻樣子超有趣的黃狗「威士忌」，牠憑著一雙得意的垂耳，成功擄獲人們的歡心，幾乎所有人都會讚牠：「好可愛！」正當路人以為牠的耳朵是故意摺下來，牠的主人卻爆出事實：「天然的。」

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