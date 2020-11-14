英國短毛貓全身長心型圖案　貓主自爆造假　貓真身竟比P圖美？

早前，網民瘋傳一張英國短毛貓的照片，牠的嘴巴、胸口都有個心形的記號，讓人感到非常可愛。 一系列貓咪的照片被轉發到各大社交網站。牠最特別的地方在於，牠站起來的時候，雙手還可以併出第三個心形！讓這隻英國短毛貓瞬間在網上爆紅。

相信大家都有見過牠？（受訪者提供）

這隻在網上爆紅的英國短毛貓，名字叫芝麻糊，來自內地廣東。貓主早前在微博發了一系列芝麻糊的心形萌照，這些照片隨即被其他網民瘋傳，甚至轉載到其他社交平台，例如facebook、instagram、Twitter，牠的照片被數以十萬網民轉發，不少網民都大讚牠可愛，甚至留言：「我要把牠帶回家！」、「我愛上牠了！」

貓主忍不出走出來澄清，這些愛心其實都是用修圖軟件製作出來，簡單說，就是P出來！雖然芝麻糊的嘴巴、胸手、雙手的確是有一個灰灰的記號，只不過......

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這位貓主很喜歡為貓咪們拍照，還喜歡在牠們身上試用不同的特效，她除了把芝麻糊的嘴巴、胸口、前手P成心形，還試過把牠的耳朵P成圓形，看起來像隻巨鼠。雖然芝麻糊在網上爆紅全靠APP的特效，不過牠本身也是隻很可愛的貓咪。

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來自美國的貓咪Micheal是近年冒起的網紅貓。牠之所以能夠紅遍網絡，全因牠有一位從事後期製作的爸爸，時常為牠製作爆笑的照片、影片。Micheal神級的表情、演技，簡直可以封為奧斯卡影帝！

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這隻叫劉伯伯的異國短毛貓，被稱為貓界周潤發，牠的魅力當然沒法擋。雖然今年已10歲，但仍活力十足，經常接受傳媒訪問，並在IG和FB上分享牠的生活瑣碎事。

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