虎斑貓腳邊倒下張開5指肉球　爸以為乞5罐罐　回家才發現真正意思

相信不少人都察覺到貓咪是詐騙集團成員，近年牠們還兼任「碰瓷貓」，時常冷不防衝到路人的腳邊，假裝車禍跌倒，要求賠償。 台灣有位攝影師兩年前在山上遇到一隻流浪貓，貓咪跟他眼神交流了一下，就立即衝過去他腳邊，然後伸手比出5指。他以為貓咪是要求5個罐罐賠償，他把貓咪帶回家後，才知道牠要的其實是⋯⋯

貓咪撞到攝影師後，狂用肉球比「5」。（facebook圖片：咕嚕咕嚕咕）

台灣攝影師鄭鈞文在兩年前到南投清境的鄉村學校做義工，幫一間小學的畢業生拍攝畢業照。他剛抵達學校，便遠遠看到有一隻貓，貓咪也察覺到這位陌生人，於是對他大喊了一聲：「喵！」就衝到他身邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「牠自己來撞我的腳，然後就跌倒了⋯⋯我馬上意識到我一定是遇到了碰瓷黨，明明已經很小心了，怎麼還是遇到詐騙集團。」貓咪倒在地上，手緩緩擺出一個5的數字，他立馬意識到貓咪要求5個罐罐賠償。他接受《香港01》訪問指，貓咪非常親人，而且全身都可以任他摸，當時跟他玩了好一陣子。他問當地人，得知牠是當地的流浪貓，於是決定在工作結束後收養他。

貓咪狂用貓手擺出5字，原來背後另有玄機！攝影師接了貓咪回家才驚覺牠要的其實是⋯⋯

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跟貓主人一見鍾情

他為貓咪取名「咕嚕咕」，他們至今已經一起兩個年頭，他並沒有刻意量度咕嚕咕的體重，不過有覺得牠的臉比以前圓了，「牠還沒有到過重的程度，我只是開玩笑，笑牠肥而已。」咕嚕咕是隻非常愛撒嬌的貓咪，連吃飯也不例外，「吃飯的時候會一直叫，叫到我走過去陪牠，牠才乖乖地繼續吃，還會抬頭看我在不在。」

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並非每隻寵物貓都能得到主人的愛護。

有港媽最近在社交平台發文慶祝愛貓的13歲生日，指貓咪是她10年前領養回家，當時貓咪又灰又臭，還斷了一隻犬齒。在她和家人的愛護下，貓咪才慢慢蛻變成一隻仙氣貓，完全看不出以前落魄的樣子。

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台灣有位貓主人日前把貓咪的成長照分享到社交平台，貓咪小時候是隻超瘦的V臉貓，經過5年的成長後，竟然變成肉臉巨貓？假如沒有專屬的白領結、肚兜和襪子，絕對認不出是同一隻貓！有眼利網民就察覺到一個小細節，揭開「V臉小貓」變「肉臉飛龍」的真相！

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唐狗是混種狗，牠身上蘊藏著無數祕密基因，導致牠的外表、體型，全部都是個謎，每次都會為主人帶來大驚喜。

台灣有隻唐狗長大後卻意外像柴犬！不少網民看完照片後都大喊羨慕，更大讚狗主：「撿到寶了！」

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