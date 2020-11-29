阿拉斯加、西伯利亞雪橇犬、西摩犬極似樣　7個明顯特徵分辨

提起雪橇犬，大家的印象是否就是破壞王？雪橇犬淘氣搗蛋獨斷獨行，完全是專業的拆屋專家！每次問到有養雪橇犬的人，他們都表示每次回家都有點心驚膽顫，因為實在不知雪橇犬會帶來怎麼樣的驚喜。

一般常見的家養雪橇犬，其實可分為三種。包括西伯利亞雪橇犬（Siberian Husky）、阿拉斯加雪橇犬（Alaskan Malamute）及西摩犬（Samoyed）。牠們三者除了一樣帥氣外，其性格同樣也是友善親人，加上天性在極地生活的特質，雪橇犬亦擁有刻苦耐勞的性格。三者當中，最容易區分的便是一身純白毛髮的西摩犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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以上資料，是跟據美國犬業俱樂部American Kennel Club（AKC）的品種標準，每隻雪橇當然也有自己體質個性，未必與標準完全相同。

養雪橇犬前請三思

雪橇犬是極地王者，牠們刻苦耐勞，這亦暗示牠們精力極之充沛。因此，不論是想哪一類雪橇犬，飼養前應再三考慮是否有足夠能力飼養牠們。除了室內活動空間要大之餘，牠們的胃口也十分大，同時脫毛情況也很嚴重，主人要多加留意。

最後，因為活動量高的關係，必須有心理準備牠們會經常在家中搗蛋，小一點心血、受不起刺激的話，就要三思是否飼養了。要減少牠們的破壞行為，常帶牠們外出散步跑步，是所有主人必須做的事。

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