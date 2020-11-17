老公欲收編流浪貓但沒食物餌誘　老婆恥笑抓到再說　結局神反轉

流浪貓好像都有一個特殊的技能，就是能夠聽懂人話。 台灣有對夫婦日前在街上遇到一隻小浪貓，丈夫看一眼就覺得合眼緣，想收養。太太就原以為小浪貓沒那麼容易抓住，就隨口說了一句：「你抓得到再說。」沒想到小貓好像能聽懂這句話，下秒做出驚人的舉動來求包養。

台灣網民李小姐日前在社交平台發表了一篇帖文，指雙11當天跟丈夫在小巷遇到一隻小貓，她丈夫覺得貓咪很合眼緣，就跟她問道：「我可以養嗎？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他們跟貓咪距離3至4米，而且他們手中沒有食品，李小姐心想：怎可能會抓到？於是隨口說了一句：「你抓得到再說。」貓咪好像能聽懂她的話，在她丈夫蹲下來當下，立即走過去，令夫婦二人當場傻眼。

▾機靈貓聽懂夫婦的對話，做出令他們驚訝的事情！點撃圖片放大：看後續▾

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她丈夫抱著貓咪，回頭問她：「現在怎麼辦？」還可以怎麼辦呢？她當下就跟丈夫把貓咪帶到獸醫院，請醫生幫牠做治療，「畢竟家裏還有一隻1歲半的橘貓小豬，怕牠會有傳染病之類的。」幸好，貓咪身體狀況大致良好，牠的年紀約3、4個月大，耳朵內有膿、身傷幾處結痂，沒有跳蚤，只不過有貓愛滋。

後來，他們為母貓取名為「家家」。小豬看到這隻陌生的母貓後，果然真的生氣了！雖然他們已經把貓放在浴室隔離，但橘貓還是會超不滿地喵牠。現在夫婦二人都各自分工，丈夫負責照顧家家，她負責安撫小豬，希望牠們可以早日磨合過來。

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