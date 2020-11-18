人只要長得帥或美，時常都會有特別的對待，連貓狗都一樣。 台灣有網民日前在社交平台分享了狗狗的對比照，狗狗經過媽悉心愛護半年後，已經變成一位小帥哥。可惜不幸染上了一個小惡習，媽早前幫牠穿上衣服，牠都會DIY一番！結果其他網民看到照片後，竟然大讚牠這個頑皮的行為？難道是因為牠「長得帥」？

狗狗李金寶在半年前主動上門求包養。（受訪者提供）

半年前，台灣彰化的飼主李奕瑩家族經營的工廠突然跑來一隻流浪小狗，由於她跟哥哥都好想養寵物，於是就把這隻小狗收養，並為牠取名為「李金寶」。這隻小狗在媽媽、舅舅的愛護下暴風成長，體型轉眼由M碼都XL！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

現時8個月的李金寶已經長得超帥，外表看起來像隻狼狗，但事實上牠是一隻長毛唐狗。媽接受《香港01》訪問指出，李金寶是一隻非常頑皮的小狗，而且有一個小惡習，就是喜歡「DIY衣服」，牠會嘗試把衣服添加獨有的元素，製作成「丐幫風格」。到底牠做了什麼呢？

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「冬天到了，想讓牠穿衣服。原本有人在的時候，衣服都好好的，一不注意就變乞丐裝了，再沒多久衣服直接掉了」他們家住在港口，那裏的風比較大，所以媽想到幫牠穿衣服，「但現在不會幫牠穿衣服了。」

媽把李金寶半年前的變身照分享到facebook群組「有點毛毛的」，轉眼獲得2千6千多位網民點讚，部分網民留言大讚李金寶長得帥，「只有帥哥才可以露胸肌的概念」、「這個跟乞丐哥一樣風格」、「牠有牠的時尚，你不懂」、「自己的衣服自己設計」、「天生服裝設計師」。

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