每隻寵物在爸媽的心目中，永遠都是最可愛的，不過偶爾也會崩壞。 台灣有位飼主在9個月前帶了一隻貓咪回來，牠的長相都是臉圓圓、眼圓圓、鼻扁扁，都是標準的可愛臉。只可惜，她日前在社交平台發布了一張照片，貓咪的樣子竟然完全崩潰！

台灣貓主Wendy家裏養了兩隻貓咪，分別是橘色虎斑貓「大毛」和三色短腿貓「Miu Miu」。牠們小時候都是位小美人。只不過，媽日前在facebook分享了一張照片，崩潰地問到：「這9個月以來到底發生了什麼事？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「那天牠剛好在吃腳腳，被我拍到。想說為什麼會這麼醜，哈哈哈！」媽接受《香港01》訪問時表示，Miu Miu小時候明明是位公主，不過年紀越大越不淑女，照片放到公開後，還被人指牠是麻甩大叔，媽試著為牠平反，「牠的臉還是很可愛，只是牠的表情常常很欠揍。」

她認為Miu Miu變成這樣，或許是被姐姐大毛帶壞了，「姐姐經常這樣看人，其實牠也好可愛。」

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破解肥胖之謎

Miu Miu看起來胖胖的，不少網民看完照片後，都說牠發福了。不過媽澄清Miu Miu其實不太胖，目前體重不到3kg，尚算標準，「因為牠是短腿貓，所以看起來就覺得胖。」

媽把Miu Miu的對比照放到facebook群組「貓咪也瘋狂」，短時間便吸引了多達7千位網民點讚，有留言指：「貓咪壞掉了」、「我開始擔心我家那隻了」、「貓是這個世界最強大的詐騙集團」、「如今變成摳腳大叔」。

投稿到「歲月神偷」專欄

記得寵物剛帶回家的時候，時常會露出楚楚可憐的樣子。光陰似箭，轉眼已經過了數月、數年，牠們的樣子已經完全改變，甚至會令爸媽驚覺：已經長得那麼大了！《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿，把貓狗成長感人故事、對比照email到anistory@hk01.com，「歲月神偷」將會把貓狗成長經歷分享給讀者。

同場加映︰虎斑貓養5年變貓界哥斯拉

台灣有位貓主人日前把貓咪的成長照分享到社交平台，貓咪小時候是隻超瘦的V臉貓，經過5年的成長後，竟然變成肉臉巨貓？假如沒有專屬的白領結、肚兜和襪子，絕對認不出是同一隻貓！有眼利網民就察覺到一個小細節，揭開「V臉小貓」變「肉臉飛龍」的真相！

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同場加映︰擔心唐狗被安樂死媽急領養 意外養到特別版柴犬

唐狗是混種狗，牠身上蘊藏著無數祕密基因，導致牠的外表、體型，全部都是個謎，每次都會為主人帶來大驚喜。台灣有隻唐狗長大後卻意外像柴犬！不少網民看完照片後都大喊羨慕，更大讚狗主：「撿到寶了！」

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