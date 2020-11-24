唐貓弟弟被獸醫說骨格精奇　4年後體重大爆發　身長1米變貓巨人

別人時常說，唐貓、唐狗是驚喜包，全因牠們長大後的樣子，有機會超乎主人想像。 台灣主人4年前領養了一對唐貓，原以為牠們跟大多數唐貓一樣，結果其中一隻越長越大，竟然變成了一隻巨獸？

林老闆領養了一對貓咪，分別是「多多」和「綠茶」。（受訪者提供）

居住在台灣的林老闆在2017年領養了一對唐貓，分別是哥哥「多多」和弟弟「綠茶」，牠們是同母異父的兄弟。他原以為自己養的是普通貓咪，沒想到一年後，綠茶的身形竟然有重大轉變！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

爸接受《香港01》訪問時表示，綠茶目前大約13.5公斤，體長近1米！他指出：「綠茶小時候不小心扭傷，我有帶牠去看醫生，醫生說他骨架比較大，但是沒告訴我會這麼大⋯⋯」爸越想越不對勁，莫非牠的父親是貓巨人？於是向義工查詢綠茶同胎兄弟的現況，發現⋯⋯只有牠一隻長那麼巨型！

▾▾▾隨著時間的推移，綠茶竟然比哥哥大隻！點撃圖片放大看巨貓真身！▾▾▾

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綠茶的身型雖然已經沒再繼續長大，但林老闆指牠開始變胖了，開始向橫發展：「我們少量多餐，睡覺前一定要確保牠的碗有飼料，不然牠會一直叫不讓我們睡。」雖然綠茶的食量比一般貓狗多，不過爸認為只要牠健康就好，錢不是問題。

投稿到「歲月神偷」專欄

記得寵物剛帶回家的時候，時常會露出楚楚可憐的樣子。光陰似箭，轉眼已經過了數月、數年，牠們的樣子已經完全改變，甚至會令爸媽驚覺：已經長得那麼大了！《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿，把貓狗成長感人故事、對比照email到anistory@hk01.com，「歲月神偷」將會把貓狗成長經歷分享給讀者。

同場加映︰虎斑貓養5年變貓界哥斯拉

台灣有位貓主人日前把貓咪的成長照分享到社交平台，貓咪小時候是隻超瘦的V臉貓，經過5年的成長後，竟然變成肉臉巨貓？假如沒有專屬的白領結、肚兜和襪子，絕對認不出是同一隻貓！有眼利網民就察覺到一個小細節，揭開「V臉小貓」變「肉臉飛龍」的真相！

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同場加映︰擔心唐狗被安樂死媽急領養 意外養到特別版柴犬

唐狗是混種狗，牠身上蘊藏著無數祕密基因，導致牠的外表、體型，全部都是個謎，每次都會為主人帶來大驚喜。台灣有隻唐狗長大後卻意外像柴犬！不少網民看完照片後都大喊羨慕，更大讚狗主：「撿到寶了！」

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