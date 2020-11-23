10隻橘貓9隻胖，要找1隻身型苗條的橘貓，實在不容易。 台灣插畫家「辛卡」最近收養了一隻橘白貓，並在社交平台分享牠的成長經過。兩個月前，小貓咪體型嬌小、可愛，在貓姐身邊就好像一個迷你版。轉眼兩個月過去，小貓竟然暴風成長，看起來比姐姐還要巨型？

橘白貓「淇淇」（又名77）兩個月前長得非常迷你。（facebook圖片：辛卡米克）

台灣插畫家「辛卡」早前收養了兩隻小貓「淇淇」（又名為77）和「糖糖」，連同家裏其他貓咪，一共讓了5隻貓，是位是位百分百的貓奴！2個月前， 辛卡就在社交平台發了張照片，說77和貓姐姐「芽芽」的大小差距超萌的！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒想到兩個月後，辛卡再度在社交平台發貓照，77的體型竟然反超前了！牠已經長得比芽芽更大隻！爸接受《香港01》訪問時堅稱，77是毛太蓬，並沒有長到很胖，他及後還說了一個大家都忽略的原因！

▾▾▾爸堅稱是毛蓬？其實77身型非常標準？有圖有真相！即點撃看77真身▾▾▾

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雖然77體型尚算標準，但牠有著超強的橘貓基因，未來相信更加有「份量」。辛卡指出，每次吃飯的時候，只要其他貓咪吃完，77就會跑過去幫忙「善後」，跟另一隻橘貓「阿尼」一起，把餘下的貓糧都吃光光，橘貓果然絕對不浪費食物。

「不到兩個月，這是養到了什麼？」爸把77和芽芽的對比照放到facebook專頁「辛卡米克」，吸引了2萬4千網民點讚，部份網民留言指：「橘貓的宿命」、「大橘為重~很正常」、「77和淇淇是不同的貓貓吧？」、「恭喜芽芽瘦身成功」。

投稿到「歲月神偷」專欄

記得寵物剛帶回家的時候，時常會露出楚楚可憐的樣子。光陰似箭，轉眼已經過了數月、數年，牠們的樣子已經完全改變，甚至會令爸媽驚覺：已經長得那麼大了！《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿，把貓狗成長感人故事、對比照email到anistory@hk01.com，「歲月神偷」將會把貓狗成長經歷分享給讀者。

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