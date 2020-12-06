癱瘓貓｜貓界KOL打造無障礙房間增樓梯　主子不領情仲陋習照舊？

活潑健康的毛孩當然人人愛，但假如牠身有缺憾，你會像台灣貓界KOL「好味小姐」般一樣愛牠寵牠嗎？ 好味小姐收養六隻貓咪，其中一隻玳瑁貓「麻糊」意外後肢癱瘓，卻無阻貪玩愛冒險的性格，好味小姐擔心麻糊再發生意外，便為她打造無障礙空間，但結局不似預期，主子反應令好味小姐和一眾網民都傻眼！

癱瘓貓咪愛冒險

麻糊原本是流浪貓，好味小姐2017年在路上發現她時，她非常瘦弱，眼睛亦因貓感冒而受感染，幸好得到好味小姐悉心照顧，麻糊很快康復和回復正常體重！

▾點撃圖片放大：看浪浪麻糊被救後的軟萌樣子▾

本來以為麻糊會健健康康，可惜那年8月她玩耍時不小心撞傷脊椎，造成後肢癱瘓，好味小姐花了20萬新台幣治療費，期間獸醫告知麻糊有先天脊椎發育不全的問題，癱瘓是遲早的問題，她也只好默默接受。

雖然麻糊從此不能走路，每天要人手擠3次大小便，還要認真做復健，但她仍不改貪玩堅強的性格，整天爬來爬去，幾乎到達家裡所有地方！好味小姐一方面很慶幸她如此活潑，一方面又對此感到苦惱，畢竟有時她爬高時很容易跌下來，有機會造成二次傷害！所以她改造了房間，增設大大小小的樓梯方便麻糊到處探索，但是麻糊居然不領情，還發動特有技能……

▾點撃圖片放大：麻糊在改造房間後居然......▾

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養寵物是一生一世的事，再健康的毛孩都有生病的時候，若遇上健康不全的貓咪，更要加倍愛心和耐性去照顧牠！所幸的是麻糊即使癱瘓也保持樂天，更遇上好主人好味小姐，頂多是擠尿時感到不舒服，每天都想盡方法逃走！（笑）

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