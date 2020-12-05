拉布拉多尋回犬躺「高級皮草」　爸拉遠鏡頭　網民驚嚇地毯是巨獸

長毛貓狗擁有一身毛茸茸的披毛，看起來像極一隻公仔，令人覺得牠格外可愛！ 日前，有台灣寵主分享了一隻可愛的照片，相中有隻年幼的拉布拉尋回犬，躺睡在一張啡色的「毛毯」上，不過這張照片看起來好像有點不對勁？

狗狗腄在一張啡色的毛毛地毯上，看起來很舒服！（受訪者提供）

日前台灣狗主方先生在社交平台分享了一張超可愛的照片，照片內容一隻可愛的小拉布拉多尋回犬「皮卡熊」躺在一張啡色的毛茸地墊上。仔細留意，這張「毛毯」好像有點立體，有點像大公仔？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

方先生《香港01》訪問時表示，這張毛墊的真身是狗狗「嘟嘟」，牠是一隻大多數人看到都會害怕的巨獸！即點撃圖片看牠的真身！

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原來嘟嘟從小就被12歲的拉布拉多尋回犬「屁熊」帶大，所以誤小以為自己也是拉布拉多尋回犬，性格比較溫馴，「屁熊在家都當嘟嘟的玩具，任嘟嘟吵鬧。外出時，屁熊都會跟著嘟嘟走，像怕小孩跟丟了一樣。」所以當小拉拉皮卡熊找嘟嘟玩耍時，牠也願意由牠任揉任躺，爸指出：「牠見到小拉拉，可能有親切感。」

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毛孩們人見人愛，部分原因正是牠們嬌小又可愛，讓人不期然心生憐惜。但其實大型動物亦同樣可愛，例如這兩隻來自台灣高雄的大型高山犬──「可可」和「牛頭妞兒」。牠們的體型媲美大丹犬，總重量高達140公斤，份量驚人，就連其飼主亦曾一度被嚇怕，大呼「真的很驚慌」。

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不少寵主都認為唐狗是「驚喜包」，全因牠們是混種狗，身上帶有不同狗狗的基因，所以有機會是隻小狗，也有機會是隻巨狗。不過其實所有狗狗都有變成巨狗的機會，外國有名網民便上載了愛犬2個月與7個月的成長對比照，結果不少網民都有共鳴！

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大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

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