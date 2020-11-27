俄羅斯獵狼犬公路原地等11年　記者訪問當地居民　揭背後感動原因

狗對人類的忠誠是一生一世、至死不渝的。 俄羅斯有隻叫作「Mishka」獵狼犬，牠自11年前開始，就一直在博爾斯克公路旁徘徊。過去曾經有居民想收養牠、帶牠回家，不過牠每次都會逃走，重新回到這裏。據當地居民透露，牠那麼留戀這條公路，背後有個超催淚的原因。

俄羅斯獵狼犬「Mishka」。（TV channel 360截圖）

俄羅斯托博爾斯克一條公路旁邊住了一隻獵狼犬，據當地居民指出，這隻獵狼犬叫在「Mishka」，牠約莫在11年開始，一直在馬路上徘徊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

每當有人經過附近，Mishka都會停下來看看來者何人，牠每次都懷著希望，希望對方是牠一直等待的爸爸，然而每次都是失望收場。牠的主人為什麼狠心把牠丟在這裏呢？有媒體採訪當地居民，結果收到一個心碎的答案。

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Mishka的故事令不少當地居民感到心酸，曾經有人嘗試把牠帶回家，想照顧牠的餘生。不過每次有好心人把牠帶回家，牠都會用盡各種辦法逃走，重新回到牠跟爸爸分開的地方。

公路沒有可以讓牠遮風、擋雨的地方，加上當地的冬天非常嚴寒，於是當地居民特意為牠搭建了一家小屋，可以讓牠「有瓦遮頭」，也有熱心的獸醫前來幫牠診症，大家都非常愛惜這位忠心耿耿的孩子。

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