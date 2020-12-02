如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 大家身邊會那種總是喜歡偷拍別人最醜一面的朋友嗎？日本有位貓主這樣的怪癖，最愛拍下貓咪醜樣一刻，再放到網上跟網民分享。令樣子原本超可愛拿破崙貓「Rai」，形象完全崩壞！

日本有隻拿破崙貓「Rai」，牠擁有短腿的特質，走腳的時候帶著一種笨拙的感覺，加上一雙圓碌碌的眼睛、圓渾的讓人感到格外可愛！不過Rai的飼主好像不樂於分享牠的萌樣，時常拍下牠醜樣的一面，並放到社交平台跟廣大網民分享！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

明明Rai長得那麼可愛，但飼主時常會在Twitter上張貼牠的崩壞照，比如牠睡覺時反白眼的照片、牠矇起眼睛的照片，令牠可愛的形象徹底崩壞！不過，飼主好像很喜歡Rai些壞掉的樣子。

▾可惡的飼主時常偷拍貓咪崩壞照？點撃圖片放大：看RAI 10張壞掉照片！多圖！▾

+ 28 + 28 + 28

全靠飼主審美障礙，認為貓咪表情崩壞的一刻特別可愛，所以拍下了一系列Rai的表情包，令牠在網絡上瞬間爆紅！不少網民都覺得Rai非常可愛，吸引了近1萬位粉絲追蹤牠的Instagram，大家認為Rai表情正常時可愛一點，還是表情崩壞時可愛一點？

同場加映：港媽與外傭展開爭貓攻防戰 工人姐姐出大招秒K.O對手

每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

▾▾▾工人姐姐用1招K.O港媽？點擊放大看港媽Cindy和Yati的爭貓攻防戰▾▾▾

+ 12 + 12 + 12

點撃看全文：港媽與外傭展開爭貓攻防戰 工人姐姐出大招秒K.O對手

同場加映：布偶貓獨霸老婆 港男超呷醋 爆笑「復仇」結局超失控

爭取貓咪主子的歡心絕非易事，為了博取主子垂青，貓奴們隨時會在家中上演一場爭寵風波！港人Lewis日前就因不忿愛貓偏心其老婆，精心設計了一場新穎的「復仇計劃」，將貓草偷偷混入老婆浸浴材料中。豈料事情發展隨即失控，嚇得他立即向網民求助。

▾▾▾港男不忿布偶貓只親近老婆，展開爆笑復仇，點擊圖片看失控結局！▾▾▾

+ 7 + 7 + 7

點撃看全文：布偶貓獨霸老婆 港男超呷醋 爆笑「復仇」結局超失控

同場加映：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜

香港有網民剛為母親領養了一隻貓咪，她為貓咪整理用品時發現少了一個貓砂鏟，於是拜託媽買回來，不過她們住處附近沒有寵物店，聰明的媽媽便買了一件莫名奇妙的東西回來湊合用，令女兒捧腹大笑。

▾▾▾到底媽買了什麼回來？想知答案即點撃圖片：揭開「貓砂鏟」的真面目▾▾▾

+ 16 + 16 + 16

點撃看全文：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜 網民笑到哭：好嘢嚟