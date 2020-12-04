肥媽添10個孫　蔡卓妍阿Sa抱貓疑露婚戒　2020娛樂圈5件寵物喜事

轉眼間已經來到2020年最後一個月，今年受到疫情影響，大家留家的時間都比較多，因而造就了不少「喜事」！ 今年有不少娛樂圈藝人都榮升為新手「爸媽」，當中包括蔡卓妍（阿Sa）、吳業坤（坤哥）、彭秀慧和黃心穎，他們統統都領養了貓貓、狗狗回家，而數到最大的喜事，就要提到肥媽（Maria Cordero）添10個孫！

肥媽添10個孫！（facebook圖片：Mariacordero0218）

肥媽添10個孫

要數到娛樂圈最大的喜事，莫過於肥媽（Maria Cordero）的愛犬SASA在今年4月榮升媽媽，誕下11兄弟，雖然其中1隻小狗在出生沒多久便離世，但其餘10兄弟都茁壯成長，由手抱的小狗變成巨犬！肥媽還不時在其YouTube頻道更新10兄弟的狀態，由於狗狗的數量太多，有部分已經轉交肥媽的親戚、朋友收養。

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阿Sa疑秘密結婚

蔡卓妍（阿Sa）原本是位百分百的狗奴，養了一屋狗狗。不過近年卻被貓咪征服了，她今年初在IG大曬跟貓咪「嚦咕」親密照片，還不小心亮出無名指的戒指，令人懷疑她已經跟百億太子爺男友石恆聰（Anthony）結婚！

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同場加映：張衞健住5000呎豪宅有幾豪？花園大過市區狗公園

「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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同場加映：JW王灝兒進駐卓悦太子爺超級豪宅 巨型活動室絕對可讓狗狗放電

歌手JW（王灝兒）與卓悦太子爺Tarzan交往數年，近日她在網上分享了一段在男友家打乒乓球的短片，令其豪宅曝光。Tarzan家的活動室大得驚人，相信他的兩頭愛犬平時在家一定能盡情放電。

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同場加映：張敬軒租住3700呎二級歷史建築 哥基、緬因貓奢豪生活超寫意？

張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

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同場加映：Janice Man 文詠珊千呎豪宅曝光 即睇狗狗每日點過奢華生活

受疫情影響，Janice Man近日減少外出，不時在家做運動，更令其豪宅設計曝光於大家眼前！其實在較早時間，Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢，顯露出與別不同的氣派。

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