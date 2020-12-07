英女皇哥基臘腸犬逝世　10個皇室哥基優越待遇　吃皇家飯未算最誇

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）繼2018年先後痛失兩隻愛犬「Willow」及「Whisper」，她飼養的其中一隻哥基臘腸混種犬「Vulcan」日前逝世，現時只剩下1隻愛犬「Candy」陪伴在側。英女王是愛狗之人，更是著名的「哥基狗癡」，曾擁有超過30隻哥基犬，當中狗狗更坐享10個優越待遇，無人能及！

英女王鍾情哥基犬，一直對牠們寵愛有加。（Instagram@windsor.royal.family）

英國《太陽報》引述皇室消息人士指，Vulcan是在溫莎堡內去世，英女王對此感到非常傷痛。過去大半年英國疫情期間，英女皇與丈夫菲臘親王（Prince Philip）長時間都在溫莎堡內避疫，有愛犬Vulcan及Candy陪伴，惟以後則只能找到同是哥基臘腸混種犬的Candy蹤影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

英女王愛狗多年，她對哥基犬的鍾愛八十年如一日，對牠們如珠如寶，狗狗在英女王心中的地位無人匹敵！

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英女王曾表示因年事已高，決定停止繁殖及飼養新的哥基，以免她離世後無人照顧牠們，並防止自己被絆倒受傷。但最後因對哥基的厚愛，決定一改之前的說法，破例領養當時9歲的Whisper，讓牠成為白金漢宮一員，可見英女王是多麼喜愛哥基犬。

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台灣有狗主分享，3歲半的咘咘因為過重問題，已經連續3個月到泳池游泳。但日前一次游泳訓練中，牠臨下水時，突然拒絕跳入水裡，並做了一個動作，令主人哭笑不得。

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在美國的洛杉磯爸爸Matt帶着哥基犬Luna外出散步，沒想到竟遇到一隻超巨型哥基犬。原來鄰居也是喜歡哥基犬的人，更將花園的植物修剪成哥基犬模樣。爸爸滿以為哥基犬Luna會喜歡，但卻沒想過牠竟然會怕成這樣！

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