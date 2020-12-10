比張敬軒工人姐姐還強！女傭在貓糧加料　媽見到超崩潰：食定屙？

香港人工作忙碌，白天忙著上班賺錢養家，有時會把家中的主人交托給工人姐姐照顧。 港媽陳小姐養了兩隻貓咪，平日多由工人姐姐照顧起居飲食。日前，她發現家中的貓糧被加料，貓糧上佈滿一條條螢光綠色的「異物」，工人姐姐還指出：「應該好好食！」她當場崩潰。

「做乜搞我啲糧。」（受訪者提供）

貓主陳小姐家裏養了兩隻貓咪，分別是「肥仔」和「Luka」，由於平日需要外出上班，所以白天會由工人姐姐照顧牠們。日前，她回到家中，看到貓咪的糧碗裏出現貓糧以外的異物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

陳小姐接受《香港01》訪問時指出：「姐姐已經工作差不多一年，真係第一次發生呢件事，姐姐仲覺得綠色嘅貓糧應該係好好食⋯⋯可能佢以為係有菜？好健康？」幸好，主子目超醒目，呆望著貓糧上的異物，沒打算進食，否則就出大事了！

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「我屋企有奶奶喺度，姐姐倒咗半個鐘左右，我哋已經發現咗，係咁笑佢。」工作姐姐得知螢光綠色顆粒並非貓糧後，感到非常內疚，「本身叫姐姐倒晒佢，點知姐姐話好內疚，要自己分返開佢喎⋯⋯」事後，陳小姐亦即時開罐罐補償主子們。

陳小姐把工人姐姐的傑作放到facebook群組「天下貓貓一樣貓」，獲得超過7千位網民點讚，結果惹來無數網民留言，「喺度食喺度痾」、「佢以為係用嚟鋪雪糕球嘅綠朱古力條條」、部分網民取笑工人姐姐「同張敬軒個姐姐有得揮」。

同場加映：港媽與外傭展開爭貓攻防戰 工人姐姐出大招秒K.O對手

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同場加映：布偶貓獨霸老婆 港男超呷醋 爆笑「復仇」結局超失控

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同場加映：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜

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點撃看全文：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜 網民笑到哭：好嘢嚟