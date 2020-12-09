沙皮狗被懷孕主人趕出門　寒冬裡死守元朗七星崗　毛守揭悲慘身世

養寵物需要對寵物作出照顧牠一輩子的承諾，不過有不少失去良心的主人，會自私的理由把飼養多年的寵物送人、遺棄。 日前，本地動保組織「毛孩守護者」接到市民求助，指元朗七星崗有一隻年老的沙皮狗，身上有傷並被烏蠅蟲侵蝕，發出惡臭，希望他們到場救走狗狗，結果意外揭開忠心狗的可悲故事。

七星崗發現一隻被遺棄的沙皮狗 (毛孩守護者)

日前，元朗七星崗有居民發現村內一隻被遺棄的沙皮狗，身上有傷而且被烏蠅蟲所侵蝕，並發出陣陣惡臭。毛孩守護者創辦人Kent接受《香港01》訪問指，當晚到場搜索牠，兜轉在一堆枯葉上找到牠，「我行過佢都無反應、到我搵到佢，佢先吠幾聲。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於狗狗身體並無大礙，Kent餵牠吃了一些醫治烏蠅蟲的藥物後，打算翌日再到場接牠離開。他為牠放下了一張乾淨的毛巾，好讓牠能夠舒適地休息，豈料牠馬上走到毛巾上，非常珍惜。「佢喺條毛巾上面，唔願意走。可能佢過往幾年都無瞓過喺毛巾上面。」

翌日，Kent再到場帶牠走，即使為牠帶上狗繩，牠都沒有半分不滿、反抗，「可能佢覺得跟我走會好啲。」Kent及後問到附近的居民，才知道牠一直死守在這裏是為了等待牠的主人。

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佢一直喺原地等主人返嚟，最近天氣咁凍，唔知佢經歷咗幾多個寒冬。 毛孩守護者創辦人Kent

Kent為沙皮狗取名為「七星仔」。經獸醫檢查後，七星仔大概11、12歲，除了有傷口被烏蠅蟲侵蝕，還有牛蜱熱、皮膚病，但沒有任何生命危險。目前已經送往暫托人家。

暫托人透露，七星仔很喜歡在室內，平日最喜歡躺在毛巾上，跟小朋友相處得非常好，假如主人沒有遺棄牠，相信牠能夠好好照顧小主人。目前，七星仔正開放領養，如果有興趣帶七星仔回家，可跟聯絡毛孩守護者（電話：6999-4221）。

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