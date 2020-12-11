流浪狗明明可以有溫暖家　不肯被誘捕　出現這幕義工才知牠夠義氣

狗狗是種非常忠心、有義氣的動物，並不會見死不救。 早前，美國便發生了一個非常暖心的「救救狗朋友」故事。有位非常有愛心的義工，他時常會幫街頭的流浪貓狗尋家，有次他想帶一隻戒心非常強的狗狗回到收容所，經過多次誘捕都未能成功融化牠，最終只能帶走牠的街友，結果翌日事情卻180度逆轉。

「別過來！」（Credit : THE DODO）

美國動物義工Danny Spanks時常都會幫街頭的流浪貓狗尋家，他早前在街頭遇到一隻黑毛狗狗「Francis」，他嘗試用零食引誘狗狗，希望把牠帶回救援中心，可惜Francis戒心超級強，即使眼前放著香噴噴的零食，牠都無動於衷。於是，他每天都去找Francis向牠展示友好，經過一段時間後，牠終於接受Danny的零食，但仍然不願意靠近他。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Danny從附近居民的口中得知，Francis有位好朋友「Howard」，牠們時常會一起玩耍，於是他嘗試從Howard那邊入手。豈料，他剛剛拿出零食，Howard就乖乖順從，於是他準備了一個漢堡包，成功把牠引誘上車。但戒心滿滿的Fancis仍然不為所動。他決定先帶Howard離開，之後再想辦法帶走牠，結果牠竟然做出超意外舉動！

▾▾▾義氣狗做出大膽舉動救街友，結果順便救了自己？點撃圖片放大：看後續▾▾▾

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Fancis的大膽舉動，令牠們能力再次聚在一起。由於當地沒有適合收容兩隻狗狗的暫托家庭，Danny不得不把牠們再次拆散，Fancis很快就被一個暫托家庭接收，暫時找到新的家。而Howard則守候在Danny身邊，等待新主人的出現。