獸醫檢查發現貓嘔吐屬正常　體內只有這東西　網民：裝病看美女

留意到毛孩身體不適，當然會很心急想盡快治好牠們。不過沒想到，這次竟然是貓咪裝病！ 這個有趣的事件，發生在台灣台南。當時沈先生留意到家中貓咪有嘔吐情況，擔心牠生病了，而且也觀察到家中另外兩貓咪都有不適情況，於是將牠們一起帶往獸醫診所。沒想到獸醫在檢查牠們的身體後，表示3隻貓咪身體都很健康，沒發現有問題。雖然花了冤枉錢，但這能讓沈裕峯放心，這比一切都重要。

阿公沈裕峯表示，當時看到家中曼基貓miumiu出現嘔吐情況，而且家中的曼基貓Pony在走路時也出現異樣，另一隻貓咪Belly也看似有點身體不適，於是決定將3隻貓咪一起帶到獸醫處接受診治。沒想到獸醫檢查後，指miumiu沒事，照X光片後只看到「這東西」！

【點擊圖片放大看，究竟在X光片下，miumiu體內有什麼東西？】

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獸醫說沒檢查出什麼，但阿公仍是很緊張，按獸醫建議多留意牠們的排便，有沒有嘔吐情況出現。因為獸醫指貓咪很會忍痛，而且可能未必能輕易檢查出來，多觀察貓咪生活細節，才是最重要。

雖然沈裕峯常自稱是阿公，但其實他不老，之所以自稱阿公，是因為當初兩隻曼基貓是女兒托他照顧的，因此論輩份的話，他便是貓咪的阿公。自從開始照顧貓咪後，他很快便成為貓奴，做每件事前都總想起貓咪。

▾▾▾點擊圖片，為了貓咪，阿公準備殅不成比例的貓砂盆，背後是有原因的！▾▾▾

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現在阿公家裏有5隻貓咪，分別是「miumiu」、「pony」、「Bella」、「意麵」及「花枝」。5貓開開心心地生活，阿公也樂意意成為貓奴。

他在社交平台分享了一則小故事。「有人問我貓咪好養嗎？我回他：好養啊⋯像你叫狗狗來⋯狗就來了；養貓的話⋯貓叫你你就來了」可見成為貓奴是甘心情願的事！

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