日本緬因貓手掌比壁球還要巨　5年時間由手抱變成「貓界暴龍」

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 早前有日本貓主分享了貓咪小時候和現在的對比照，貓咪經過年月的洗禮後，發福了不少，原本單手可以抱起的小貓，現在竟然用雙手也抱不住？

小貓一隻手掌可以抱起，非常可愛！（Twitter圖片：catapartment）

最近，在Twitter流行著一個Hashtag名為「#これ見た人は子猫の成長した画像貼れ」（中譯：看到這個Hashtag的人，請貼上小貓長大的照片），吸引不少貓主參與。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日本京都的貓咪咖啡館「Cat Apartment Coffee」一共養了18隻貓咪。店主早前因患上癌症，所以把店關閉，但仍然不時會在社交平台Twitter上分享貓咪的生活。早前，他亦響應上述的Hashtag，發表了貓咪的對比照，原本貓咪是一隻單手可以抱起的小貓咪，結果幾年過去，貓咪竟然大了幾倍？

▾▾▾手掌那麼大的小貓，竟然變成貓巨人？點撃圖片放大：看揭開牠的真身▾▾▾

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這隻貓咪叫作Luccica（日文: ルチカ），由於牠是隻緬因貓，所以身型長得比較巨大，能夠大上絕對不會令人感到驚訝！由於緬因貓平均身長大約為1米，難怪牠長大後那麼巨型，絕對不可以看輕！

同場加映：銀狐犬散步路旁狗全嚇怕 動物園職員檢定後嚇呆：牠不是狗

內地有女子大花金錢買了一隻純白色的日本銀狐犬（又稱日本狐狸犬），豈料這隻狗狗的行為、習性完全不像狗，牠不單不愛吃狗糧，而且不愛跟狗玩耍、也不會吠。飼主感到非常奇怪，於是把牠帶到動物園，結果職員看一眼就揭穿牠的身份。

▾狗狗養半年發現不對勁，動物園職員看一眼：牠是野獸！點撃圖片看牠的真身▾

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點撃看全文：【銀狐犬散步路旁狗全嚇怕 動物園職員檢定後嚇呆】

同場加映：暖男公路撿「奇異小狗」 眼利網民一見大驚：這不能養

在路上遇到無助的小貓小狗，不少好心人都會把牠帶走，並替牠們找個永遠的家。在日本北海道的公路上，有網民撿到一隻無助的小狗，於是便帶牠回家，並在網上替牠找主人。萬萬沒想到回應的人相當熱烈，更有人直接指出，這小狗身份並不簡單。

點擊圖片看這隻可愛的小毛孩，你知牠是什麼動物的BB嗎？

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同場加映：遊客闖保育局狂摸溫馴雪橇 下秒發現牠們不是狗 而是隻巨獸

很多人都喜歡養雪橇犬，全因牠們的外貌跟狼非常相似，令人一見鍾情！大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

▾▾▾美國「狼之島」住了兩隻超可愛的狼！性格彷如大狗狗！點撃看萌照▾▾▾

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同場加映：外貌100%是狐狸 公開牠狗種後 網民：神韻好像

來自美國的混種狗「Ｍya」，牠的外表激似狐狸，令牠在網上聲名大噪，其Instagram吸引多達5萬粉絲追蹤！

▾▾▾Mya是隻確確實實的狗！點撃圖片放大：揭開混種犬Mya的真賁身份！▾▾▾

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