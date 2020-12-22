領養貓│剛賣掉股票出門就撿到小橘貓　媽改奇怪名　網民：會大賺

日前，台灣有網民把手上大賺的股票賣掉後，就意外遇到一隻瘦弱的小貓，結果把賺回來的台幣1萬元（近港幣2千7百元）全花在牠身上，最後還幫牠改了一個非常奇怪的名字，網民想一想馬上留言：會大賺！

日前，台灣貓主謝大寶留意到手上唯一一張聯華電子的股票賺了台幣近1萬元（港幣2千7百元），於是便把它賣掉，結果出門就撿到一隻小橘貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「我在鄰居家的庭園外發現牠，可能牠當時有點虛弱了，也沒跑走。當下覺得不理牠，牠可能活不了，畢竟附近也有野狗。」她接受《香港01》訪問時表示，跟小貓的相遇完全是緣份的安排，因為她剛在線上賣完股票，準備出門吃飯就遇見了，「平常是騎電單車離開，那天剛好想走路出去。」

結果那天她就直接把貓咪帶去醫院，由於貓咪懷疑有傳染性腹膜炎，所以需要安排住院，她賺到的錢幾乎都用在小貓身上。她想了又想，幫小貓改了一個神秘的名字，結果令不少網民大讚好。

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貓咪送醫當天身上有黴菌、有跳蚤，而且眼睛分泌物多、流鼻水，肚子還大得有點異常。媽表示：「小貓目前持續吃藥中，感覺有慢慢恢復活力，只是肚子還有點大，會再回診檢查腹水狀況。」

由於她早前收養了一隻白貓，所以目前還在考慮要不要收留牠，不過網民們聽完她為小橘貓改的名字後，紛紛留言：「牠會把用在牠身上的錢雙倍賺回來，牠是個招財貓！」、「牠就是你的橫財！」、「看起來就是會讓你賺很多錢。」、「養了牠，你就是聯電的主人了！」

同場加映：港媽與外傭展開爭貓攻防戰 工人姐姐出大招秒K.O對手

每位貓奴畢生的志願，就是討得主子歡心，受牠們「寵幸」，港媽Cindy也不例外。然而，Cindy的受寵之路卻遇上一位程咬金：她家中的外傭。因外傭天天待在家，和其中一隻貓咪的感情尤其深厚，Cindy為了奪回愛貓的關注，決定使計擊退對手，開展爭貓攻防戰。

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同場加映：布偶貓獨霸老婆 港男超呷醋 爆笑「復仇」結局超失控

爭取貓咪主子的歡心絕非易事，為了博取主子垂青，貓奴們隨時會在家中上演一場爭寵風波！港人Lewis日前就因不忿愛貓偏心其老婆，精心設計了一場新穎的「復仇計劃」，將貓草偷偷混入老婆浸浴材料中。豈料事情發展隨即失控，嚇得他立即向網民求助。

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同場加映：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜

香港有網民剛為母親領養了一隻貓咪，她為貓咪整理用品時發現少了一個貓砂鏟，於是拜託媽買回來，不過她們住處附近沒有寵物店，聰明的媽媽便買了一件莫名奇妙的東西回來湊合用，令女兒捧腹大笑。

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點撃看全文：女兒拜托媽買貓砂鏟 回家帶爆笑驚喜 網民笑到哭：好嘢嚟