松鼠狗舌頭變紫兼窒息　竟因港媽裝木桌　獸醫指這常見東西是元兇

意外總是發生在意想不到的時刻。 有港媽早前搬到新屋，當她忙著為新居組裝新家具時，旁邊默默監督的松鼠狗女忽然氣喘，媽見勢色不對，馬上送牠到醫院，途中狗狗的舌頭一度變紫，幸好最後平安無事，醫生診斷後推測是這種常見的物質影響了狗狗⋯⋯

今年3月港媽Ines帶著松鼠狗「大小姐」搬到新居，結果引發了一場意外。（示意圖／unsplash）

今年3月港媽Ines帶著松鼠狗「大小姐」搬到新居，並為新居添上了不少新家具，Ines一邊忙著組裝家具，大小姐一邊在旁監督。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Ines接受《香港01》訪問時指出，「當時我砌緊張木枱，大小姐好休閒坐喺度，我無畀嘢佢食，佢突然氣喘。」她見勢色不對，馬上放下未組裝完的木桌，馬上帶大小姐去看醫生，途中大小姐還一度舌頭發紫，情況嚴重，「等待見醫生途中大小姐條脷變紫⋯⋯姑娘即刻安排入房睇醫生，照x-ray先知大小姐氣管收窄到得返一半⋯⋯嚇死我！」

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幸好經醫生診治後，已經無大礙。Ines指一度擔心有甲醛，所以先已經放在走廊幾日才組裝，而且木桌有油漆塗層，當時亦沒有聞到住何刺鼻的氣味，才令她掉以輕心，「以後會喺走廊用吸塵機吸乾淨所有木製新傢俬先入屋。」

香港愛護動物協會（SPCA）獸醫服務副總監及首席獸醫桂珍( Dr. Jane Gray)表示，建議寵物主人如購買了新的動物床或被毯，應該洗過後才讓寵物使用。如剛遷入新居，而寵物需要長時間留在家中，建議打開設有窗網的窗戶，保持空氣流通。

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同場加映：張衞健住5000呎豪宅有幾豪？花園大過市區狗公園

「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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同場加映：JW王灝兒進駐卓悦太子爺超級豪宅 巨型活動室絕對可讓狗狗放電

歌手JW（王灝兒）與卓悦太子爺Tarzan交往數年，近日她在網上分享了一段在男友家打乒乓球的短片，令其豪宅曝光。Tarzan家的活動室大得驚人，相信他的兩頭愛犬平時在家一定能盡情放電。

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同場加映：張敬軒租住3700呎二級歷史建築 哥基、緬因貓奢豪生活超寫意？

張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

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同場加映：Janice Man 文詠珊千呎豪宅曝光 即睇狗狗每日點過奢華生活

受疫情影響，Janice Man近日減少外出，不時在家做運動，更令其豪宅設計曝光於大家眼前！其實在較早時間，Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢，顯露出與別不同的氣派。

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