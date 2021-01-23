唐狗｜女兒撿流浪狗回家令爸氣瘋　5年後爸抱牠睡　還賜特殊身分

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-23 08:01

爸爸抱著狗狗「嘟嘟」一起睡在沙發上，這看似稀鬆平常的畫面背後，卻有著一段「為愛改變」的溫馨故事。台灣獨立救援義工Christina Wang的父親原本一直想買純種狗，因此大力反對她把流浪狗撿回家，沒想到卻隨相處漸漸軟化，現在更是到處炫耀自己的「寶貝兒子」多乖多帥！

「我知道他一直希望養『漂亮』的狗，所以儘管知道我在救流浪狗，他也沒有動過想要養流浪狗的念頭。」Christina表示，爸爸一直想要養一隻純種牧羊犬，說過數十次要買狗，因此當時撿到「嘟嘟」時，爸爸其實很生氣，「牠當時感染腸炎，一回家又吐又拉，有潔癖的爸爸就更生氣更討厭牠，叫我關去頂樓陽台。」

Christina請爸爸給她2個禮拜的時間送養，卻因為嘟嘟4個月大就11公斤，體型太大，乏人問津，遲遲沒有送養出去，「2個禮拜到我就騙爸爸說，找到認養了要送走了，結果他反而一臉鬧脾氣，說都養了兩周還要送走，說我沒良心XD」原來爸爸念歸念，平常還是會幫忙遛狗，也因此培養了感情。

按圖查看Christina爸爸與嘟嘟相處點滴、萌照▼▼▼

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雖然爸爸答應要養嘟嘟，卻也訂下嚴苛規定，「狗不能養在屋內」，不過就跟前面所說的一樣，最後仍是「破功」。Christina告訴記者，爸爸的規定慢慢變成「有洗澡可以進家門1天」，再來變3天，「後來真的住進家裡後，爸爸又說不可以上沙發，但是第一個讓嘟嘟上沙發的也是我爸；最後他就說，底線是不可以進房，但是最後讓狗上床的也是我爸= =」

自養嘟嘟後的5年間，爸爸從反對、排斥，到現在會驕傲地對外人說「嘟嘟是我兒子」。其實，這也要歸功於Christina的努力，為了讓爸爸喜歡嘟嘟，她用心教了很多規矩，「牠騎車會跟著人，平常最愛跟爸爸撒嬌，也從來不會翻家裡垃圾桶什麼的。」

爸爸因此對流浪狗大改觀，開始會跟身邊的人宣導「領養代替購買」的觀念，「很多流浪狗都很帥，像我們家嘟嘟一樣帥！」原本是個「大宅男」的他，為了帶「寶貝兒子」出門，也主動去逛燈會、爬山。

Christina把爸爸抱嘟嘟睡覺的照片和故事PO上網，讓網友們看了好感動，「通常反應最大的那個，最後都是最愛的」、「好有愛」、「沒有品種問題啦，養了就會愛上牠」、「好可愛的畫面」、「有洋蔥」、「成功收服爸爸心」、「看了心都暖了～」

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