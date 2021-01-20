貓咪夜半狂喵想找人傾偈？SPCA三大貼士解讀貓行為　附教學重溫

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-20 15:33

主子時常熱情、時常高傲，心情整天陰晴不定，主人實在難以摸清。 《香港01》在1月19日邀請香港愛護動物協會（SPCA）高級行為支援導師Lily Leung 解讀貓貓行為及互動技巧。

一日貓奴，一世貓奴。無論你當了主人多久，養貓之路是非常漫長，不論是解讀主子行為，還是互動技巧，要學的知識仍然無窮無盡。SPCA高級行為支援導師Lily Leung 早前教授3大貼士，讓主人了解貓貓古怪行為的背後原因，從而更愛貓奴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

《香港01》邀請SPCA高級行為支援導師Lily Leung 解讀貓貓行為及互動技巧。

貓咪半夜亂叫想和主人談天？

不少貓主都反映，貓咪有半夜亂叫的行為。Lily Leung表示，有時貓咪喵喵叫後，主人會立即呼應，原來此舉會讓貓咪覺得只要牠一喵喵叫，就能夠令主人作出即時回應，從而令牠們學習持續做出這個行為。Lily指主人應該在日常生活中增加貓貓的安全感及腦部刺激，以減少牠們半夜亂叫的行為。

▾▾▾點擊圖片放大看，更多解讀主子行為的貼士及互動技巧！▾▾▾

+ 31 + 31 + 31

更多解讀主子行為的貼士及互動技巧！點擊這裡即睇足本重溫！

香港愛護動物協會的專業團隊每天都會接觸不同的個案，對貓隻問題有著豐富的經驗，由SPCA團隊設計的《全能貓奴速成班》，是一套實用可靠的貓主網上課程，加上特設的全能貓奴專屬Facebook 群組，專業團隊會為貓主解答各種照顧貓隻的問題，無論是新手抑或是剷屎老手，都能獲得可靠有用的飼養知識。

立即按此報名《全能貓奴速成班》

「01空間」致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務，塑造屬於你的個人活動空間，綻放生活無限。了解更多：https://space.hk01.com/