湯怡麥秋成結婚｜兩人秘撻雙喜臨門　除愛跳舞外還有1個共通點

撰文： 胡巧欣 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-25 19:34

33歲的湯怡今日（1月25日）突然在Instagram公布與排舞師麥秋成結婚的消息，二人將於下月舉辦簡單婚禮，更透露他們已經造人成功，組織「我們仨」的家庭。 他們均喜歡跳舞，去年湯怡更曾偕同蔣家旻找麥秋成教跳舞！除愛跳舞，他們更有一個共通點，促成兩人甜蜜關係！

湯怡宣佈同麥秋成結婚，仲雙喜臨門準備做爸爸媽媽。（Instagram@mcshing）

湯怡與麥秋成有情人終成眷屬，並以Hashtag「我們仨」來暗示造人成功，雙喜臨門！兩人公佈婚訊後，更獲圈中多位藝人朋友報以祝福，包括雙方前度洪卓立及蔡思貝。但原來湯怡與麥秋成相識微時，大家除了熱愛跳舞外，還有一個共通點！

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二人分別在IG上寫上「曾經擦身而過的我倆」、「在生命的巨輪上我們曾經多次相遇」揭開兩人原來是同校校友，看來二人非常有緣分。據悉，他們今日（1月25日）會入紙排期註冊，下月將舉辦簡單婚禮。

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同場加映：張衞健住5000呎豪宅有幾豪？花園大過市區狗公園

「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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同場加映：JW王灝兒進駐卓悦太子爺超級豪宅 巨型活動室絕對可讓狗狗放電

歌手JW（王灝兒）與卓悦太子爺Tarzan交往數年，近日她在網上分享了一段在男友家打乒乓球的短片，令其豪宅曝光。Tarzan家的活動室大得驚人，相信他的兩頭愛犬平時在家一定能盡情放電。

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同場加映：張敬軒租住3700呎二級歷史建築 哥基、緬因貓奢豪生活超寫意？

張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

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同場加映：Janice Man 文詠珊千呎豪宅曝光 即睇狗狗每日點過奢華生活

受疫情影響，Janice Man近日減少外出，不時在家做運動，更令其豪宅設計曝光於大家眼前！其實在較早時間，Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢，顯露出與別不同的氣派。

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