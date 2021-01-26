金毛尋回犬婆婆沒法陪爸遊玩鬱鬱不歡　一個貼心工具讓狗重拾笑容

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-26 16:14

狗狗是人類的忠誠好友，就算牠們老了，也希望能常常陪在你身旁。 在加拿大，一隻常伴爸爸遊山玩水的金毛尋回犬，因年老和上關節問題，已沒法隨爸爸一起行山，因此牠時常窩在屋內，看起來並不開心。爸爸注意到這問題，於是絞盡腦汁想帶狗狗一起行山。

在加拿大，一隻金毛尋回犬Sully，從前常伴着爸爸Donny Marchuk遊山玩水。但時光飛逝，14年時間過去了，現在每次上山牠都顯得很吃力，爸爸看在眼裏感到不忍，於是減少了帶牠上山的活動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

只是，金毛Sully也發覺爸爸外出遊玩總不帶着自己，結果顯得鬱鬱寡歡。其實，細心的爸爸早已注意到問題，並問朋友借來一樣東西，希望可以助狗狗順𣏀走路，繼續陪他到不同地方遊歷。

【點擊圖片放大看，究竟爸爸準備了什麼東西，令金毛重拾開心笑容】

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金毛Sully是街坊鄰居眼中的快樂天使，雖然早前牠少了陪爸爸行山，樣子顯得不快樂。但隨着爸爸準備了這個貼心的代步工具，讓牠可以一起陪行，牠快樂的笑容又再次出現了！

你的一生總是多姿多采，有許多人事物。但在狗狗的一生，牠的眼中只有你，你便是牠的全世界！因此，當狗狗年紀漸大時，除了要注意牠們的身體健康外，還要留意牠們的心理變化，給予更多的關懷。

同場加映：金毛尋回犬實在太可愛了，齊來看看金毛的開心臉。

【金毛尋回犬實在是很乖巧的狗狗，難怪牠長期佔據在最受人喜愛的狗狗頭幾位。點擊圖片放大看，究竟是什麼東西會令開朗的金毛，瞬間露出一臉愁容】

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同場加映：金毛加上貓咪，拍出來張張都是完美照！

【微博瘋傳一段狗狗與貓咪共同合照的影片，令網民感到很驚訝，沒想過3狗1貓齊齊望鏡頭，幕後功臣全靠金毛一個舉動。】

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