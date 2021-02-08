豹貓、摺耳貓｜周慧敏一個月內痛失兩貓　一個信念令她從悲傷釋懷

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-08 14:24

生死無常，學懂珍惜現在每一刻才是最重要。 近日，周慧敏在她的IG裏表示，貓咪Cardi已去了彩虹橋。她在不足一個月內，接連失去了兩個親愛的女兒花花與Cardi，令她悲慟不已。

周慧敏在IG裏表示，愛貓Cardi去了彩虹橋。她在一個月以內，接連失去兩隻愛貓，實在很傷感。(周慧敏ig)

一直以來，周慧敏都是娛樂圈中出名的貓奴，她愛貓如命，曾養過7隻貓咪，更曾為愛貓周慧豹撰寫《我的貓兒子周慧豹》一書。記錄自己與「阿豹」的點點滴滴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

近年周慧敏家中的貓咪都年事已高，汀汀、布丁佬、貓豬、花花也相繼去世，如今Cardi也走了，令她一再感受到失去親人般的傷痛。但她曾表示：「期盼着那永恆國度里再一起的美好，不管那時大家會以那種形態活着」。

【點擊圖片放大看，究竟周慧敏如何面對貓咪們離開的傷痛，並從當中釋懷呢？】

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2011年2月2日，「兒子」周慧豹的離去讓周慧敏悲痛萬分。以至每年2月2日她都會特別傷感。去年的2月2日，她在IG裏發長文分享：「以今天的貼文，作為《我的貓兒子周慧豹》一書的延續篇，送給每位珍愛毛孩的朋友。」

「因為每一次的痛都累積了前一次的痛，遞增一倍、兩倍，甚至三倍的痛，但傷痛背後，我心裏確實擁有從神而來的平安，安心放手交託，期盼着那永恆國度里再一起的美好，不管那時大家會以那種形態活着。今天，豬皮和BB九歲了，家裏比他們年長的有花花和Cardi，比他們年輕的有Mike，這個特別的日子不只屬於這對貓兄弟，這天是屬於貓之家過去現在將來每一位成員的特別日子，滿載着我們家的愛。」

沒想到同樣是2月份，另一隻愛貓Cardi也離周慧敏而去。不過，她已漸漸釋懷，並表示「相約在那永恆的國度再見！」

同場加映：當愛貓去了彩虹橋時，傷痛的心情總是沒法壓抑下來。

田蕊妮和杜汶澤的愛貓Momo，已離世一個多星期，但他們夫婦仍未能完全釋懷。日前（8月16日），阿田在Instagram裏發文表示夢到Momo，她覺得一直留在夢裏實在太好，但貓咪卻像是要告訴她，「夢醒了，開心便已足夠！」

【點擊圖片看阿田在夢裏，與貓咪發生了什麼事】

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同場加映：與寵物一起經歷了許多事，自然感情深厚。

藝人袁文傑的愛貓「囝仔」於年多前確診癌症，病情曾在藥物輔助下出現好轉，但在早前停藥後不幸惡化。為愛貓病情憂心不已的他，曾在社交平台明言願以自己的時間換取愛貓的生命延續。

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