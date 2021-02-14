【領養貓狗消息】《愛護動物協會》2月14日：唐狗Rain

Rain是隻初來報到的小新丁。由於尚未適應新環境，在房間裡還是一隻相當文靜的小毛孩。年紀輕輕的牠已懂得如何表達自己心中的感受；譬如當被不熟悉的人接觸，Rain便會嚇哭（哀叫）。相反，當牠對你已有相當的認識後，無論你怎樣摸或抱，Rain都不會有問題！大家都知道，剛出生的小孩需要餵食，而Rain也不例外，要慢慢哄才將食物放進口呢。你願意成為Rain的成長小伙伴嗎？