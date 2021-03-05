撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-03-05 12:46

金毛尋回犬的性格忠心、對人類沒有戒心，是種非常乖巧的狗狗。 日前，台灣有位媽媽跟家裏的金毛尋回犬「喳喳」開了一個小玩笑，單純的喳喳聽完之後，立即跑到廁所抱著馬桶，露出一副快要流眼淚的樣子。

金毛尋回犬「喳喳」的感情豐富，經常有不同表情。（facebook專頁：潛水夫Golden Retriever哞哞&喳喳）

台灣有狗主在家裏養了兩隻金毛尋回犬，分別是「哞哞」和「喳喳」，牠們都是很乖巧的孩子。日前，喳喳發現牠心愛的玩具不見了，於是跑到媽媽身邊，看她有沒有收起來。媽媽隨口跟牠開了一個玩笑，喳喳當場表現得非常失落，還找上哞哞一起去廁所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽忙完手上的東西，發現找遍家裏都不見喳喳和哞哞，才驚見發現喳喳在廁所，而且一直抱著馬桶，眼淚都快要掉下來，媽驚訝道：「真的是很單純的孩子！」到底媽說了什麼令喳喳信以為真？

▾▾▾點撃圖片放大看：到底媽媽跟牠開什麼玩笑，令牠抱著馬桶掉眼淚呢？▾▾▾

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媽媽只是跟牠開個玩笑，沒想到喳喳聽到之後，竟然會有如此大的反應，令她哭笑不得，趕緊要抱著牠安慰一下。

媽把喳喳抱著馬桶想要掉眼淚的委屈樣子放到facebook群組「有點毛毛的」，結果網民覺得牠可愛，紛紛留言說：「我聽見牠的心都碎了的聲音」、「我的天啊！也太……可愛了吧！認真的模樣」、「怎麼捨得騙牠」、「好哀怨的臉喔，快哭出來的感覺」、「個人很不喜歡毛寵碰馬桶的畫面，但這也太可愛啦！」

大家如果想看更多哞哞和喳喳的可愛日常，不妨追蹤牠們的facebook專頁「潛水夫Golden Retriever哞哞&喳喳」。

同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，日前她與朋友坐在沙發玩電話耍廢，家中半歲大的金毛尋回犬疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，更直指狗狗改錯名！

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▼▼同場加映：金毛尋回犬一向以性格溫馴著稱，牠們不但會對人展現出善良一面，對著其他動物時也同樣體貼窩心。日前一名狗主在網上分享了一段家中金毛犬的影片，片段中金毛犬一口咬起金魚，乍看恐怖的場面，原來竟是窩心的舉動！▼▼

▾▾▾點撃圖片看金毛張嘴動作背後的窩心用意！▾▾▾

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▼▼同場加映：跨種族的友誼，真的是很奇妙。這對貓狗好友感情十分要好，小白貓更是從小就由金毛照顧大的。牠們的媽媽更特意為毛孩創建了一個IG帳號，分享牠們生活點滴趣事。但有趣的是，媽媽在形容家中毛孩時，竟指家裏養了兩隻狗狗！▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看故事，究竟貓咪Tuukka有什麼古怪行為，令媽媽覺得牠像一隻狗呢？】▾▾▾

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