唐狗滿心歡喜要去公園暢跑　半路電單車死火秒變臭臉怨媽

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-16 13:03

狗狗沒說一句，但牠的面部表情，卻是很有戲！ 這天媽媽載着狗狗，準備到慣常去的公園讓牠開心奔跑，沒料在途中卻遇上電單車死火，最終只能徒步前往。在電單車死火的一刻，原本是面帶笑容的狗狗，卻在一瞬間現出臭臉，像是在埋怨媽媽。

這則有趣的變臉故事，來自台灣高雄市網民所分享。媽媽指當時她開電單車，帶着唐狗Kaby要去公園。由於這是Kaby慣常去的公園，因此牠是滿心期待，一臉笑容的。

不過，在駕車途中電單車突然死火了，本來逆風而行的爽快頓然停了下來。這時媽媽下車了解情況，而Kaby卻用無奈的臭臉瞪着媽媽，似乎在表示：「我不是一早就叫你把老爺車換掉嗎？你看，現在怎麼辦了！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟唐狗Kaby露出了怎樣的臉，令媽媽哭笑不得】

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媽媽表示，與Kaby相遇真的很有緣份。雖然自己一直很喜歡狗狗，想有一隻屬於自己的狗狗，但一直沒遇上。在年多前與正在流浪的Kaby相遇時，沒想過牠會接受自己，並最終帶了牠回家。

「當我慢慢去了解Kaby，才發覺原來過去的牠曾遭遇的是如此不堪，我很是心疼牠，畢竟牠也是個生命。相信這應該也是老天爺給我跟牠一個很好的相遇機會，我相信一定可以改變到牠！」

同場加映：這個令人心酸的故事，來自台灣的新莊。曾經，唐狗B寶每天都陪着婆婆，一起看電視、外出散步、甚至回家後睡在一起。但婆婆患上老人痴呆症後，一切都改變了。85歲的婆婆已忘了自己有養狗，她對B寶的存在感到疑惑，甚至無視牠。但B寶依舊愛着婆婆，縱使發生了不開心的事，但牠仍堅持要守護婆婆。

【點擊圖片放大看，究竟婆婆患上老人痴呆症後，如何對待B寶？而B寶卻怎樣回應？】

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同場加映：這隻溫柔體貼的汪保母，平日會幫忙照顧2個小弟弟。這次，沒想到小弟弟會將牠的午餐當成玩具，灑得滿地都是。狗狗一臉無奈的看着這幕，身心都很累又沒法表達，只能用生無可戀的樣子對着小弟弟。

【點擊圖片放大看，究竟這大愛暖心的狗姐姐，見到食物灑到一地都是，作出了怎樣的回應？】

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