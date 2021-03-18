【領養貓狗消息】《愛護動物協會》3月18日：唐狗圈圈

據職員說，人稱「圈爺」並有著成熟穩重形象的圈圈，是隻性格固執的狗狗；當牠不想做一樣事情時，你怎樣哄牠，圈圈都只會無動於衷。正所謂狗如其名，圈圈之所以會有這個名字全因圍繞著眼睛周邊的毛掉得像個圈而得來，這兩個圈圈更是因皮膚問題而衍生出來的。圈圈很多時候都會待在床上睡覺，有時候還甚至可以看到牠發夢的樣子呢！因眼睛及皮膚不太舒服的關係，圈圈不太喜歡別人接觸牠的眼部。圈圈正在愛協等待一個溫暖的家，快來領養中心帶牠回家吧！