【領養貓狗消息】《愛護動物協會》3月18日：唐狗圈圈

撰文：敏兒
最後更新日期：
Huen Huen (圈圈)
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：7歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 497380
晶片編號：003 841 618
據職員說，人稱「圈爺」並有著成熟穩重形象的圈圈，是隻性格固執的狗狗；當牠不想做一樣事情時，你怎樣哄牠，圈圈都只會無動於衷。正所謂狗如其名，圈圈之所以會有這個名字全因圍繞著眼睛周邊的毛掉得像個圈而得來，這兩個圈圈更是因皮膚問題而衍生出來的。圈圈很多時候都會待在床上睡覺，有時候還甚至可以看到牠發夢的樣子呢！因眼睛及皮膚不太舒服的關係，圈圈不太喜歡別人接觸牠的眼部。圈圈正在愛協等待一個溫暖的家，快來領養中心帶牠回家吧！
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年3月18日
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