【領養貓狗消息】《愛護動物協會》3月19日：唐狗Pei Pei

撰文：敏兒
最後更新日期：
Pei Pei
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：6歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 493243
晶片編號：084 603 555
待人友善溫柔的Pei Pei是隻生活習慣頗為特別的狗狗。雖然只得六歲，但牠卻比中心內其他年長狗隻行動得更為慢。職員更表示每當活動完畢要回房間時，Pei Pei會不願自行步回，需要由其他人在牠身後推推牠才走幾步。另外，Pei Pei不單需要別人哄食，還寧願吃放在地上的食物，也不願在兜裡（尤其是不銹鋼）進食。聽起來，挺像一個鬧彆扭的小孩。此外，由於Pei Pei有泌尿系統的病歷，故此未來主人亦須多留意Pei Pei的日常生活習慣。如果你對Pei Pei有興趣，歡迎你來愛協探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年3月19日
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