【領養貓狗消息】《愛護動物協會》3月19日：唐狗Pei Pei

待人友善溫柔的Pei Pei是隻生活習慣頗為特別的狗狗。雖然只得六歲，但牠卻比中心內其他年長狗隻行動得更為慢。職員更表示每當活動完畢要回房間時，Pei Pei會不願自行步回，需要由其他人在牠身後推推牠才走幾步。另外，Pei Pei不單需要別人哄食，還寧願吃放在地上的食物，也不願在兜裡（尤其是不銹鋼）進食。聽起來，挺像一個鬧彆扭的小孩。此外，由於Pei Pei有泌尿系統的病歷，故此未來主人亦須多留意Pei Pei的日常生活習慣。如果你對Pei Pei有興趣，歡迎你來愛協探望牠。