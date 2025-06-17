「與狗同行 Dear CK」全港首創自選鮮食模式 實現狗狗鮮食自由！

不少毛孩家長都想給毛孩最好的，想親手煮鮮食讓毛孩吃得健康又開心，但無奈日常要返工忙碌，或是本身就是「無飯家庭」，連自己的三餐都靠外賣解決，更別說為毛孩準備新鮮餐食了。其實想讓毛孩享受鮮食並不難，全港首間以毛孩版車仔麵形式烹製鮮食的「與狗同行 Dear CK」，早已為忙碌的寵主們開啟了便捷的鮮食養寵新模式，就算是沒時間下廚的「無飯家庭」，也能輕鬆實現狗狗的鮮食自由！



資深狗奴為令愛犬食好啲 全港首創自選寵物鮮食店

「與狗同行 Dear CK」品牌創辦人 Raina 是資深狗奴，四年前因家中愛犬 CK 妹的飲食問題，而萌生創立鮮食品牌的念頭。當時她發現，市售乾糧和罐頭無法滿足毛孩的營養需求，於是決心為毛孩打造更健康的飲食選擇。「視毛孩如子女的我們，當然要食好住好，所有東西都要最好！」抱着這樣的初心，她在 2022 年 7 月於黃大仙開設全港首間即場為毛孩烹製鮮食的店舖，成為本地寵物鮮食領域的先驅。2024 年搬至觀塘工廈後，創辦人依然堅持每日買餸，以新鮮食材現場烹製，讓「鮮食作為毛孩主食」的觀念逐步獲得更多寵主認同，同時亦獲得由《HK01》人氣寵愛大選2025頒發的「人氣寵物鮮食品牌」。

乾糧VS鮮食 決定毛孩健康關鍵

許多寵主可能沒想過，毛孩每日食用的乾糧其實是高溫高壓擠出的加工食品，水分只有 10%，製作時需要大量碳水化合物，還得額外添加人工營養素來補回高溫流失的營養，以及香料和防腐劑。更重要的是，毛孩家長根本無法確認食材來源，長期食用容易導致毛孩肥胖、泌尿系統問題或皮膚敏感。而鮮食是以新鮮食材烹煮後食用的寵物主食，肉眼可見的肉塊、蔬果與五穀，不僅香味真實，更能提供天然營養，而且能保留原有食物約 80% 的水分。鮮食可以令毛孩皮膚毛髮更光滑，同時更容易控制體重，就以減少病痛及患癌風險，自然活潑精靈，毛孩長壽健康，就可以陪伴寵主長長久久！

全港首創自選鮮食模式 毛孩版車仔麵

「與狗同行」推出全港首創的自選鮮食餐服務，家長可為毛孩自選鮮食食材，包括肉類、蔬果、五穀和內臟，就似車仔麵形式般幫狗狗配搭食材，每一份鮮食都度身訂造。團隊會根據狗狗年齡、重量以及身體狀況，計算鮮食份量及建議配搭，例如減重期毛孩搭配低脂肉類，術後恢復犬隻則有高蛋白專屬配方，真正實現「一狗一食譜」。而老闆娘堅持每朝親自到街市嚴選食材，就像對食材有要求的餐廳老闆親自挑選當日食材給人類客人享用一樣，為毛孩把關食材新鮮度。Menu 選擇多元化，總共有 12 種肉肉選擇，再配搭蔬果、五穀和內臟，除了主餐單四季食材外，亦有期間限定食材，例如夏天會用海帶、青瓜等消暑食材；秋冬則選白蘿蔔、銀耳等養生食材配搭，包羅萬有。最重要是保證新鮮，絕無任何防腐劑、添加劑、化學品。

靈活結算與多元服務 讓鮮食成為養寵日常

擔心鮮食成本與便利性？品牌推出的月結/週結模式打消了寵主顧慮。以小型犬為例，每日鮮食成本約40-50港元，能使毛孩腸胃吸收最豐富的營養，每星期新鮮送到您府上！此外，店內還提供狗狗蛋糕、湯水等特色產品，健康與儀式感兼具。毛孩每天最期待的時刻就是開餐，食物是毛孩最重要的狗生課題。選擇鮮食，不僅能讓毛孩享受開餐的快樂，更能為它們的健康長壽打下基礎，成就毛孩健康快樂的一生。

限時試食優惠大放送！

知道狗狗鮮食有這麼多優點，想訂購給主子試試？「與狗同行Dear CK」亦知毛孩家長心意！由即日起至2024年6月30日，大家只需於「與狗同行Dear CK」網站輸入優惠代碼「HK01Pet」，即可獲取試食鮮食包^！

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優惠受條款及細則約束。

^優惠不包括運費

與狗同行Dear CK

網址︰www.dear-ck.com

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