從貓奴經驗出發　本地貓砂品牌BBF為鏟屎官改善毛孩如廁體驗

身為多貓家庭的鏟屎官都應該明白，貓砂的選擇直接影響家中人類與貓星人的生活質素。如果揀錯，不止要面對全屋塵飛揚、難清理的黏底結團、持續不散的異味等。更令鏟屎官頭痛的是，貓咪若果不喜歡或者不適應使用中的貓砂，就好容易出現在廁所外面亂尿、埋砂時焦躁等情況，嚴重更會引發泌尿系統問題。所以選擇貓砂，絕對是一門學問，尤其是多貓家庭。同樣是多貓貓奴的張雅晴（Ashley Cheung）深知以上煩惱。2020 年，她決定以「毛孩健康為先」為理念，創立自家品牌，推出天然、低粉塵的貓砂，同時引入由日本獸醫推薦的寵物保健品。最近，品牌更榮獲《HK01》人氣寵愛大選 2025「人氣純天然低粉塵貓砂品牌」，真正成為多貓家庭的實用之選。



懂鏟屎官需要 更懂貓星人需要

Ashley 由中學時期就開始養貓，作為一位有多年經驗的資深貓奴，她同樣試過不少因貓砂帶來的煩惱，貓咪頻繁埋砂顯得焦躁、貓砂粉塵讓貓咪打噴嚏，有些貓甚至因為不喜歡貓砂的味道而亂尿。2020 年成立了 BABY FAT PET SHOP 之後，她希望為自家毛孩解決這問題，於是創立了本地品牌 BBF PET LIFE，專注研發貼合貓咪需要的天然護理產品。

天然配方兼顧貓咪情緒與實用需要

BBF PET LIFE 貓砂以「貼合毛孩真實需求」為核心，選用天然豆腐渣同食用級粟米製成，每一粒貓砂都經過高溫消毒殺菌，安全可靠。產品提供三款溫和天然香味，原味、綠茶和洋甘菊，讓貓咪有更多選擇。其中洋甘菊味，靈感來自日本寵物護理理念，幫助貓咪在如廁時放鬆情緒，對容易緊張的貓咪特別有幫，有助減低因為情緒壓力而引發的泌尿問題。而 3.0mm 顆粒大小剛剛好，不會卡住貓咪肉球，自然就減少貓砂散落全屋的情況。大容量 20L 包裝，夠三隻以上貓咪用足兩星期，對多貓家庭嚟講非常實用。而且結團速度快，貓咪尿完之後，可以輕鬆整塊鏟起直倒馬桶，不會黏底或引起異味。最受主人稱讚的是它的極低粉塵配方，倒砂時幾乎看不到灰塵飄起，不少鏟屎官都發現貓咪轉用後打噴嚏明顯減少。

BBF PET LIFE 貓砂售買熱點

日本獸醫推薦的保健品系列 一次解決常見健康問題

BBF 亦引入咗日本專業寵物保健品牌 Pawdea。全系列經東京代官山獸醫診所推薦，針對貓狗常見的健康情況而設計：

• Eye Bright Pet 護目膠囊：含有葉黃素、蝦青素，以及日本「千里眼の木」提取物，有助預防年長毛孩眼部老化，守護視力健康；

• Joint Care Pet 關節護理：葡萄糖胺配合膠原蛋白，有效改善關節疼痛與僵硬，適合跳躍力開始下降的中老年貓狗；

• Bio Plus Pet 腸胃調理：結合十七種乳酸菌與寡糖，有助改善軟便、口臭，以及腸胃敏感情況，明顯減輕貓糞便氣味。

三款產品都選用雞肉風味配方，提升適口性，易入口、易吸收，深受飼主好評。目前，全港已有超過 20 間寵物店和動物醫院代理發售，成為不少家庭的日常保健選擇。

從自家毛孩角度出發 用真誠打造貓咪用品

作為一個香港本地品牌，BBF 一直專注於貓砂與寵物保健產品的研發與改良。品牌理念簡單直接「只想為毛孩做好每一件實用的用品」。品牌一向堅持「天然成分 + 科學驗證」的原則，無論係貓砂定保健品，全部都經自家毛孩實測合格後先推出市面。在港島區 28 個以上的巴士站及電車站，都可以見到 BBF 以「五隻貓的日常」為主題的廣告，畫面真實呈現貓咪使用砂盆的輕鬆狀態，無需誇大功效，反而更打動人。對於養多隻貓的家庭而言，BBF 提供的，不止是一款產品，更是一種理解與照顧。從每一個細節出發，改善生活上的麻煩與不便，讓毛孩可以在更健康、更舒服的環境中成長，對主人來說，也是一種安心。

𝘽𝘽𝙁 寵物用品

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Instagram︰@Bbf_hongkong

（資料由客戶提供）