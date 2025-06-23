Princess Paradise以專業行動支援動保團體 守護各毛孩健康與尊嚴

很多毛孩家長都願意在能力範圍內為寵物提供最好的照顧。從健康糧食、保健品到定期體檢，都是出於對牠們無私的愛。但在城市的另一端，還有不少沒有主人的動物，在街頭掙扎求存。即使有義工與動保團體努力照顧，但資源始終有限，不少組織經常面對糧食短缺、醫療費用壓力，甚至需要為一劑藥籌款。Princess Paradise 正是觀察到這種落差，才希望自己能在這條路上出一分力。他們的角色不只是寵物品牌，更希望能與真正照顧毛孩的人同行。



拒絕市場套路誠心為毛孩著想 從成分把關建立毛孩健康防線

Princess Paradise 並不走傳統寵物用品店的路線，品牌誕生的原因，其實源自一個再簡單不過的念頭：如果我們願意為自己挑選最安心、最健康的選擇，那毛孩，是否也應該值得同樣的標準？他們不追求包裝，也不強調華而不實的賣點，他們更關心的是這些產品，是否真正對毛孩有益、幫到毛孩。品牌團隊深知，「健康」不應只是純粹掛在口邊說說，而是對每一項產品都要有要求。他們從毛孩最常見的需要出發，涵蓋腸胃、皮膚、關節、免疫等範疇，嚴格挑選天然、低敏、無添加的產品。每一項上架前，都會經過成分審核與來源確認，確保真正安全、有效，能滿足毛孩日常所需。他們相信，真正值得信賴的產品，不在於宣傳說了算，而是使用者能否感受到改變。對Princess Paradise來說，選品不是為了迎合市場，而是在為每一位主人，提供一個可以安心的選擇；讓關心毛孩健康的主人，不再需要盲摸摸地靠產品宣傳語句中選擇產品。或許這份堅持不顯眼，也不容易被量化，但他們始終相信，這正是品牌存在的意義所在。

不計名譽只問需要支援前線動保團體 推動資源精準投放到流浪動物

Princess Paradise 長期有為有需要的前線團體提供支援，無論是糧食、藥物，還是物流上的協助，都曾參與其中。例如製作緊急醫療資訊磁貼，隨訂單免費派發；有時是協助獸醫診所整理教育內容，幫助義工和飼主掌握基本的照護知識。他們不刻意高調，也從來不將這些行動當作宣傳，其初衷很簡單。如果他們手上剛好有資源，而前線團體正正需要，他們就會盡力配合。不一定是金錢，也不需要冠名，只要能幫上忙，能填補缺口，他們都樂意參與。

但他們也明白，動保社群雖然都是以救助有需要的動物為出發點，但不同機構之間亦的確存在各自為政的問題，要連結起來並不簡單。要建立信任和合作，除了實際行動，更需要互相了解。過去不少團體可能未聽過 Princess Paradise，也未必知道他們的背景和理念。但品牌相信如果有更多機構願意認識他們，或者在未來的某一天能並肩合作，Princess Paradise 會很樂意打開大門，配合真正的需要。因為對他們來說，最重要的不是被看見，而是讓資源能落到動物真正需要的地方。

這是品牌存在的原因，也是他們願意一直做下去的動力。

推動「醫藥分家」與診所計劃 讓動物得到生存醫療保障

除了產品與物資支援，Princess Paradise 進一步思考能否在醫療層面，也為毛孩提供更清晰、更公平的選擇。香港的寵物醫療市場長期存在資訊不透明、藥價高昂等情況，對義工與小型收容所來說，往往帶來更大壓力。品牌一直推動「醫藥分家」的概念，讓獸醫專注於診斷，而藥物則由具認證的平台供應，確保價格合理、來源清晰。這樣的制度不止令飼主受惠，也讓前線義工在處理病患動物時，能有更多選擇、更少顧慮。他們更計劃開設一間自家管理的獸醫診所，不只為一般飼主提供服務，也會預留部分支援予 NGO、收容所及前線義工使用。希望透過這個空間，建立一個可持續、有信任基礎的合作平台，讓醫療不再是奢侈選擇，而是一種有尊嚴的基本保障。

補位動保資源缺口 榮獲人氣大獎見證溫度與專業

香港的動保工作者從來不缺熱誠，但往往缺乏資源與支援。Princess Paradise 希望自己可以成為那一雙補位的手，協助每一個願意為毛孩付出的人，走得更遠一點，他們相信，無論有沒有主人，每一隻動物都值得被好好對待。Princess Paradise 同時在線上經營網店，並在荃灣設有實體門市，讓不同需要的客人都能方便選購。憑藉穩健口碑與用心經營，品牌在 2025 年榮獲《HK01》主辦的「人氣寵愛大選」，獲頒「人氣寵物網上商店」大獎。從營養產品到醫療體系，從寵主市場到流浪動物，Princess Paradise以行動證明寵物行業可以同時有溫度與專業。如有動保機構需要支援，Princess Paradise亦歡迎聯絡他們，盡能力幫助有需要的毛孩。

Princess Paradise 寵物用品專門店

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