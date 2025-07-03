想幫主子搵張襟用梳化？GIORMANI茲曼尼超強三防星級功能布啱哂你

一年一度的「夏茲感謝祭」又返嚟啦！GIORMANI茲曼尼今個夏天為大家帶來多重驚喜，今次感謝祭以寵物為主題，由全新推出適合每個毛孩家庭的皇牌功能布領銜，而茲曼尼更與沙律貓狗之家合辦多個慈善活動，包括狗狗領養日、慈善競投和愛心籌款，為毛孩及家庭打造更美好的生活空間！



皇牌功能布：毛孩家庭的最佳選擇

GIORMANI茲曼尼專為毛孩家庭而設的皇牌功能布，擁有星級三防功能：防水、防污、防油，同時具備耐磨、耐刮、耐抓及防靜電的特性，並通過國際機構測試，品質有保證。對於養寵物的家庭而言，絕對是家居救星！即使狗狗用爪子抓撓，布料依然堅韌耐用，不易損壞。

裝修佬實測影片：

個人化訂製服務 打造專屬你的理想家居

茲曼尼深明每位顧客的家居需求各有不同，因此提供高度彈性的個人化訂製服務，能夠根據家居空間及個人喜好，選擇梳化的尺寸、物料、顏色，甚至坐感的軟硬度，打造真正屬於您和毛孩的理想家居，即睇例子：

型號：CASEY II 3008AP

特點：梳化背咕可隨意擺放，輕鬆配合各人的坐姿，自由活動的背咕輕微傾斜，貼合人體比例，帶來更佳承托。梳化沒有限定座位數量，可多人同時使用。

型號：BARON I 8042AY

特點：由香港著名產品設計師梁昆剛先生（Ron Leung）設計的北歐圓弧梳化，兩邊扶手及座位下方加入木系元素點綴，搭配腰枕可承托腰部，帶來更舒適的享受。梳化及腰枕可自由配色，輕鬆配搭不同風格家居。

型號：CAMELOT 7180AO

特點：同樣由香港著名產品設計師梁昆剛先生（Ron Leung）設計，梳化木架採用來自北美的高級白蠟木，具有獨特樹木紋理，木質更堅韌耐用。型格的黑色鐵架與原木形成時尚的對比效果，更顯特色。纖薄扶手設計，節省空間，令客廳有寬敞的感覺。梳化布套可以輕鬆更換，方便打理。

另外，茲曼尼亦推出多款由香港設計師專為本地家庭設計的全新梳化，特別針對香港住宅空間有限的情況，兼具實用性與時尚感，完美迎合窩居家庭及毛孩家庭的需要：

型號：ZORN-SP IV 6202B

特點：電動頭枕、腰枕、腳踏角度可自由調校，全方位貼身承托，可搭配中間扶手當作茶几仔或工作枱，也具儲物空間可收納小物。此型號更配有質感襯色皮帶設計，配備UNITEK多功能電子操控板具備USB-A及USB-C雙端口極速充電。

型號：BROHL I 7192AO

特點：活動扶手，簡單一扭即可變多個位，變身梳化床或貴妃梳化冇難度 可加插活動茶几。背屏可移動，靈活配合不同坐姿，自由切換追劇/懶人躺/午睡等模式。

與毛孩共享溫馨夏天

「夏茲感謝祭」不僅是家居升級的好時機，更是回饋社會、關愛毛孩的機會。茲曼尼聯同沙律貓狗之家推出多項慈善活動，邀請大家一同參與，為毛孩帶來更多幸福。

活動一：沙律貓狗之家 x GIORMANI茲曼尼狗狗領養日

日期：7月6日（星期日）

時間：12:00至18:00

地點：茲曼尼旺角麥花臣旗艦店

詳情：當日沙律貓狗之家將帶來9隻待領養毛孩，包括部分小型犬寶貝，與大家見面，希望為牠們找到有緣家庭。活動亦設慈善義賣專區、G‧VIP及dah會員招募（登記有小禮物及狗狗凍乾零食試食包，限量派發）。成功領養狗狗的家庭更可獲贈茲曼尼皇牌功能布寵物坐墊一個（價值$620），讓毛孩新家更加舒適！

▼▼▼領養詳情如下▼▼▼

活動二：茲慈貓狗‧愛心籌款

茲曼尼將於2025年7月6日至13日舉行網上慈善競投，推出3張限量梳化，以5折起競投，收益全數捐贈沙律貓狗之家，支援毛孩糧食及絕育手術等開支。梳化搶先睇:

型號：GRIFFIN VIII 3002D（2座位，原價$5,220，限量1張）

尺寸：約123cm（闊）x 86cm（高）x 89cm（深）

競投底價：$2,600（可支援中型狗狗約6個月糧食）

型號：CASEY IV 3008BO（3座位，原價$6,480，限量1張）

尺寸：約190cm（闊）x 80cm（高）x 90cm（深）

競投底價：$3,240（可支援約6隻貓貓絕育手術）

型號：BARON I 8042AY（2.5座位，原價$ 7,750，限量1張）

尺寸：約169cm（闊）x 90cm（高）x 88cm（深）

競投底價：$3,875（可支援約5隻狗狗絕育手術）

競投網站：https://giormani.com/mccc-fundraising

*慈善競投梳化產品均為新訂造貨（貨期需約4至6星期），參與競投的客人可自選星級功能布梳化顏色。

活動三：茲慈貓狗‧愛心籌款

茲曼尼推出皇牌功能布寵物坐墊特別優惠，單買特價$268（原價$620），或購買梳化加購特價$198。於2025年7至8月期間，每售出一件寵物坐墊，茲曼尼將捐出$100予沙律貓狗之家。坐墊採用柔軟枕芯，布套可拆洗，完美適合貓狗休息，為毛孩提供舒適小窩。

購買鏈結：https://forms.gle/Vy52GFavWpaAEhJA7

活動四：夏日Busking接力唱＠G·Life Cafe

7月至8月逢星期六下午3:00至4:00，G·Life Cafe將邀請多位Busker駐場獻唱，讓你一邊品嚐美食，一邊享受音樂，為夏日增添輕鬆氛圍。歡迎大家帶同家人及毛孩前來，記得mark低時間表，共享美好時光！

（資料及相片由客戶提供）