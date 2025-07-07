OneDegree寵物保險新加2大保障　包貓狗MRI同CT＋獨家FIP額外保額

寵物醫療費用昂貴，萬一需要接受手術，醫藥費就更數以萬計。近年，有不少寵主都會選擇購買寵物保險，減輕醫療費用負擔，寵物保險市場龍頭大佬OneDegree今日宣佈推出兩項全新升級保障，包括全港獨家貓傳染性腹膜炎（ FIP）額外保額附加保障及推出全新珍寵計劃，計劃涵蓋磁力共振（MRI）及電腦掃描（CT），為寵物提供更全面的醫療保障！

OneDegree副行政總裁周美華（左）及OneDegree保險產品及精算主管蘇子能（右），今天（7月7日）於記者會上宣佈寵物CEO Plan將有2大升級。（官方圖片）

FIP延遲治療死亡率高達95%

貓傳染性腹膜炎（FIP）過去可說是貓咪的頭號殺手，若未經治療其死亡率高達95%，一旦貓咪患上FIP跟患上絕症無異，當中最大風險就是兩歲或以下的幼貓及純種貓。不過近年終於有治療FIP的口服藥，其治療成功率高達80%。

OneDegree首創獨家FIP額外保額附加保障

寵物保險公司OneDegree今天宣佈，寵主投保寵物CEO Plan時，可以為貓咪選擇FIP額外保額附加保障，計及首年保費折扣後，每日保費少於$2，就可以保障貓咪若不幸患上FIP需要接受藥物治療時，可獲得指定處方藥物七成費用賠償，上限高達$25,000 ，涵蓋84日療程。

OneDegree副行政總裁周美華指出：「 OneDegree不少員工本身亦是『貓奴』，相當明白貓咪主人的感受，因此在得悉香港有藥廠大規模引入FIP口服藥，提供價格較低且治療成功率高的口服藥後，希望能藉著虛擬保險靈活調整及升級產品的優勢，馬上將FIP納入附加保障範圍，為寵物主人提供更全面的保障。」

OneDegree寵物保險針對貓貓推出獨家FIP保額。（官方圖片）

新增磁力共振（MRI）及電腦掃描（CT）保障更全面

傳統影像技術如X光和超聲波，常用於動物診斷，但在某些情況下無法提供足夠資訊。當病灶太小、位置太深或傳統方式無法明確診斷時，CT或MRI就成為重要的工具。 相比坊間其他影像技術（例如X光、超聲波），磁力共振（MRI）及電腦掃描（CT）能更清晰顯示出寵物身體結構，對於早期診斷及病情評估都有極大的幫助。可惜兩者的檢查費用昂貴，動輒$30,000、$40,000起，並非每位寵主都能輕易負擔。

OneDegree宣布在原有寵物CEO Plan的三個計劃（精選計劃、全方位計劃及尊寵計劃）之外，再新增多一個「珍寵計劃」。除了可享最高級尊寵計劃的所有保障，包括普通及專科門診、住院、化驗、X光及超聲波，及處方藥物醫療費用，磁力共振（MRI）及電腦掃描（CT）的醫療費用亦能申請理賠，年度保障高達10萬元！

周美華續指：「有不少寵物主人將寵物視為家庭中重要的一分子，因此在寵物身體出現問題時，希望可以進行最精密的檢查，因此我們為這一類寵物主人推出『珍寵計劃』，將MRI及CT亦涵蓋在保障範圍內，令寵物主人有更多選擇。」

2大升級包括全港獨家FIP額外保額及珍寵計劃涵蓋MRI及CT。（官方圖片）

由即日起至2025年7月31日，投保OneDegree的CEO Plan可獲首年保費八折，於OneDegree官方網頁www.onedegree.hk投保時只需輸入優惠碼「STAR20」，即可獲得首年保費折扣優惠。