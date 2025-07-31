寵物新地標DOG DOG COME透明水療泳池、尊貴美容　登陸將軍澳

香港寸金尺土，要為毛孩尋找一個舒適的活動空間並不容易。位於將軍澳的 DOG DOG COME，以嶄新概念打造寵物友善天地，提供集水療泳池、美容、購物於一身的一站式服務，勢必成為區內寵物新地標！這裡不僅擁有全港最長9.5米水底全透視恆溫泳池，更提供精緻美容護理服務，以及寵物食品、玩具及護理用品銷售區等，讓毛孩和主人都能盡情享受優質時光。



全港最長！9.5米透視恆溫泳池 狗狗游水保健新體驗

DOG DOG COME 的一大亮點，莫過於其9.5 米超長全透視恆溫泳池！泳池水溫恆定在專家建議的 28°C - 32°C 之間，並採用無氯循環過濾系統，配合 UV 及銅離子殺菌，每星期換水，確保水質安全，呵護毛孩的皮膚和呼吸道。玻璃側牆設計，更讓主人可以全程觀察狗狗的泳姿和狀態，安心又放心。

狗狗游泳不僅是一項低衝擊的有氧運動，更能帶來多種保健益處。水的浮力能減輕狗狗的關節負擔，有效改善關節炎和髖骨發育不良等問題；持續游泳也可增強心肺功能，提升心跳效率和血液循環；而水的阻力則有助於肌肉強化和提升柔軟度，特別適合術後復健和年長犬隻。此外，游泳也是一項高效的減重和減壓方式，適合肥胖犬隻，湧動的水波更能舒緩焦慮，分散注意力。

DOG DOG COME 的水療教練會根據狗狗的年齡、品種和身體狀況，量身訂製泳程，包括頻次、時長和泳姿訓練等。標準流程包括沖身、暖身、游泳配合輕柔按摩，以及泳後擦乾和毛髮吹乾，確保狗狗在舒適安全的環境下享受游泳的樂趣。全程一對一陪同，加上救生浮具和救生索等安全設備，即使是不熟水性或術後康復中的毛孩，也能安心暢泳。

半透明美容房 可全程觀看監察 安心放心

除了游泳池，DOG DOG COME 也提供精緻的寵物美容護理服務。半透明玻璃美容房設計，讓主人可以透過玻璃窗即時觀察愛犬的狀態，減少毛孩對陌生環境的恐懼，同時也讓主人全程安心。獨立控溫空調，保持室內恆溫和濕度適中，有助於舒緩毛孩的緊張情緒，營造舒適的美容氛圍。獨立房間設計，確保膽小或敏感的毛孩也能在安心的環境下享受美容服務。

DOG DOG COME 有多位經驗豐富的寵物美容師駐場，提供各種專業美容服務和意見，貓狗兼容，滿足不同毛孩的需求，包括造型剪裁、基本洗護、剪甲、磨甲，清除耳毛耳垢、肛門腺及口腔護理等服務。使用專業比賽級、低敏無淚配方洗毛水及多效護毛素，產品成分天然，改善皮屑問題。亦會提供處方藥浴、除菌除臭草本扶養泥、牛奶浴、香氛SPA等，適合皮膚敏感或患有濕疹的毛孩，讓他們享受度身訂做的頂級呵護。

將軍澳寵物新蒲點 一站式購物體驗

DOG DOG COME 還設有寵物食品、玩具及護理用品銷售區，提供一站式購物體驗。店內精選多款優質寵物用品，例如全新設計的 Air Maes Airy GO 3 合 1 一鍵收摺寵物用手推車，以及 Dirty Dog 天然防蝨護理噴霧等，都是實用又貼心的產品。

Air Maes Airy GO 3合1手推車 - 設計集手推車、車用座椅和提籃功能於一身，一秒自動摺疊，不需拆開提籃便可「一體收車」，自動收納鎖，極之方便寵主攜帶和收納。車身布料選用600D堅挺耐磨的防潑水環保布料，晴雨兩用。頂篷可8段式調節，⁠前後可開，極具靈活性，有多個通風位，視野開闊舒適。⁠全車配備減震設計，360°萬向旋轉前輪，不同場境皆可輕鬆應對。品質更依照歐盟嬰兒車安全級別EN 1888標準作監控，更同時通過越障測試72000次，下壓測試10000次，不翻車坡度多面測試，質量及安全性俱佳，絕對是帶毛孩外出遊玩的好幫手。

台灣製造的Dirty Dog 天然防蝨護理噴霧 - 採用純天然精油配方，無酒精及除蟲劑，經 SGS 國際安全檢驗核定認證，有效驅趕跳蚤、蜱蟲、蚊蟲和床蝨之餘，也可安全舔食，是保護毛孩健康的必備良品。

DOG DOG COME 不僅是一個寵物服務中心，更是寵物友善及人寵交流的好地方，得閒就帶上你的毛孩同來體驗全新的寵物生活吧！

地址：香港將軍澳調景嶺翠嶺路維景灣畔三期商場LG2 B1舖

查詢：2262 4199

Whatsapp：9169 0023

（資料及相片由客戶提供）