狗隻准入食肆5.8生效　即睇毛孩出行須知+必帶裝備

狗隻獲准進入食肆的新政策，將於今年5月生效，不少寵主已急不及待與毛孩出遊，享受美食時光。隨著香港的寵物友善措施日漸普及，除了餐廳，亦可見於寵物搭港鐵及進入部分商場等趨勢，甚至有聲音支持將相關安排恆常化，實踐「人寵共融」生活，讓毛孩與家長們創造更多珍貴回憶。



為毛孩挑選外出用品時，部分家長們選擇淘寶或其他網購平台，但收到貨品時發現質素參差、用料不一，亦沒有售後服務。挑選寵物用品時應選擇信譽良好的零售商，將產品的耐用度、穩定性與安全性視為首要考量，而非單看價格，以免一時貪平而因小失大。Pricerite PET致力於提升毛孩的生活質素，網羅世界各地的優質寵物用品，堅持高品質、耐用與安全性。比起盲目網購，家長們能親自觸摸與試用，買得更放心。今次介紹五款必備的「與寵出遊」出行裝備，在用料和設計上以安全、無害為主，讓主子用得舒適又安心。

文青輕便之選 HiDREAM 前抱式寵物袋

寵物狗搭乘港鐵時，必須放置於完全封閉的寵物袋或背包中。而選購寵物袋或背包時，應確保產品通過承重與安全性測試，HiDREAM前抱式寵物袋是帶小型毛孩外出的輕裝之選，寵物袋採用符合人體工學的護脊三角受力設計，內置的穩固底托更具備緩衝減震效果。其頂部的大開口配合透氣網布，確保9KG內的毛孩在搭車或逛小店時都能保持舒適清爽。

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機能之選 HiDREAM兩用寵物袋

HiDREAM另有輕巧便攜的寵物袋，專為熱愛外出的主子和家長量身打造。「牛乳棕」配色時尚大方，包身結構講究，特別採用了穩固的底托配合內置填充棉軟墊，確保整體型態挺身不塌陷，為主子提供充足的支撐力與安全感。帶毛孩外出到草地或沙灘，袋身大面積使用高密度網格，在保持極佳空氣流通與開闊視野的同時，更能有效阻絕蚊蟲干擾，讓毛孩在舒適通風的環境下盡情探索。小編實測於Pricerite 實惠網店滿$250 即可享免運費，相比淘寶或其他網購平台更划算。

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主子流動行宮 Skisopgo雙向一鍵摺疊寵物手推車

為了符合商場或餐廳「寵物不落地」規定的 Skisopgo 雙向一鍵摺疊寵物手推車。這款手推車推動起來流暢穩定，不論是市區街道或郊外小徑都能輕鬆應對。其雙向設計配合一鍵摺疊功能適合進出商場，家長們可以輕鬆解放雙手。加上時尚卡其色或黑色外觀，讓毛孩出巡時更具潮流感。建議家長們親身到Pricerite實惠店舖選購，測試推行感與重量，確保手推車剎車與支架結構安全，避免網購次品導致輪胎卡頓或，讓出行更有保障。

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補水神器 Dogness 戶外便攜水樽（多色）

家長為毛孩挑選水樽時，謹記要採用食品級無毒材料，若從來歷不明的途徑購買水樽，其塑料有機會釋放雙酚 A 等有害物質。Dogness戶外便攜水樽內置的微孔濾網更能確保水質潔淨，配合耐用不碎膠材料，讓毛孩喝得更安心。具備300毫升容量，只需單手一鈕就能控制出水。

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落雨也不怕 Furries 超強防水寵物雨衣 (Size S–XXXL)

坊間的寵物雨衣雖然防水，但布料或剪裁的問題未必令毛孩穿得方便。而Furries 超強防水寵物雨衣的內裡採用防粘毛網布，確保毛孩雨中行走依然靈活舒適，雨衣更有貼心的隱藏狗帶洞設計防止雨水滲透。口袋方便收納零食或拾便袋，且易於收納攜帶。提供6款尺碼，適合任何體型貓狗。

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提提各位家長們，在造訪各大「狗隻友善餐廳」享受美食前，記得要先致電訂位，並主動告知會攜帶寵物，以便餐廳安排合適的位置。記得出門前為狗狗添置新裝備，現在就到Pricerite實惠門市或在網店下單，親自身挑選最合心水的裝備，就能隨時帶毛孩盡情探索香港每一個角落，實踐期待已久的人寵共融生活！

Pricerite 實惠網店︰https://tinyurl.com/5n7m53bw

門市資料︰https://www.pricerite.com.hk/hk/zh/storeInfo/

(資料及相片由客戶提供)