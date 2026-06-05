彩豐推超高CP值寵物友善清潔及洗護系列 專屬配方獲SGS認證

近年本地市場對優質寵物產品需求日益殷切，不少毛孩家長均擔憂化學成分對愛寵的影響。香港品牌「彩豐」自1995年創立至今，陪伴不少港人成長，近日更「跨界」推出寵物友善清潔及洗護系列，延伸公司「品質以百為標，服務以心為本」的核心理念，在百分百本地製造與安全可靠的原則下，推出了一系列「高質」寵物友善用品，致力達至真正的人寵共融理想生活。



彩豐寵物系列堅持「香港本地」自家研發

坊間不少寵物用品均由海外代工廠（OEM）生產，配方往往難以完全契合當地環境、氣候，香港天氣出名潮濕悶熱，毛孩的皮膚極易出現各種狀況。為此，彩豐特意設立專屬的本地研發團隊，針對潮濕氣候及本地毛孩常見的膚質問題，自主調配出專屬配方。

彩豐的「一條龍」品質監控，從最源頭的原料篩選、配方設計到穩定性評估，皆由研發團隊把關，確保出廠品質一致。品牌的研發理念以「安全第一、溫和為本」為大前提，專注於研發產品的溫和配方，不使用具刺激性的速效化學成分，避免對寵物造成慢性傷害。

在早期的打樣階段，產品已同步納入各項嚴格測試，確保正式量產時達至最高安全系數；加上自家廠房的絕對優勢，專業團隊能緊貼家長們的真實反饋，迅速且靈活地優化配方。

了解到近年市場對優質寵物產品的需求日益殷切，彩豐為大眾打造出一系列高質素的寵物友善用品。

彩豐寵物系列通過國際級權威SGS檢測

要令精明的香港消費者安心，需配合客觀的測試數據才有足夠的信心保證。彩豐摒棄多餘化學添加，採用低刺激、低敏配方，堅守「無毒溫和」防線，對毛孩甚至家中小孩均非常安全。此外，彩豐全線寵物系列均通過國際級權威SGS檢測，涵蓋重金屬、致癌物及微生物等多重嚴格驗證。

在容量、價錢上，彩豐延續了品牌一貫的「高CP值」傳統，產品主打實惠、大容量包裝。此外，品牌的銷售網絡覆蓋全港35間實體門市，加上HKTVmall及彩豐官網同步發售，讓家長隨時隨地都能輕鬆補貨。

如何打造寵物友善家居？3款超「高CP值」必買推介！

日常生活細節是保障「主子」健康的關鍵，以下為大家精選3款必入手的彩豐「高CP值」必買推介！

•「寵物地板消毒清潔液」（1000ml）

毛孩每天大部分時間都趴在地上，更經常舔爪子。如果使用普通含有強烈化學成分的洗地水，極易引起寵物慢性中毒或皮膚敏感。要守護人寵共處的空間，大容量且配方溫和的彩豐洗地水絕對是必備之選！

「寵物地板消毒清潔液」特選天然酵素及抑菌成分，不但溫和安全，更能高效袪除地板上的頑固污漬及抑制細菌滋生，還能去除寵物殘留的異味。

這款專為寵物研發的清潔液特選天然酵素及抑菌成分，不但溫和安全，更能高效袪除地板上的頑固污漬及抑制細菌滋生，還能去除寵物殘留的異味，令家居環境散發自然清新的氣味，特別適合飼養寵物及有兒童的家庭使用。

•「寵物洗毛液」（400ml）

幫毛孩洗澡最怕洗淨力太強導致皮膚痕癢。這款洗毛液採用了低泡溫和配方，特別適合皮膚敏感的毛孩使用，不傷及皮膚及毛髮，同時有效去除多餘油脂污垢，深入潔淨毛孔，從根源降低異味產生；產品特別加入維他命原B5，潔膚之餘能順滑護理毛髮，大幅減少打結現象，令毛髮變得柔順有光澤。

「寵物洗毛液」特別加入維他命原B5，潔膚之餘能順滑護理毛髮，大幅減少打結現象，令毛髮變得柔順有光澤。

•「寵物護毛液」（400ml）

人類洗髮後要護髮，毛孩的毛髮同樣要深層滋養！這款護毛液同樣含有維他命原B5，有助保持寵物的皮膚和毛髮維持最佳健康狀態。其配方極度溫和，並不含刺激性化學物質、色素paraben及MIT，適合任何膚質的毛孩使用。

「寵物護毛液」配方極度溫和，並不含刺激性化學物質、色素paraben及MIT，適合任何膚質的主子使用。

除了上述必買推介，彩豐亦有多款「毛孩日常全方位護理產品」，例如深層滋潤肉球、預防乾裂的「寵物護掌軟膏（60g）」；極度適合散步後為毛孩進行局部清潔兼容易沖洗的「寵物潔毛泡沫（325ml）」；以及戶外放電必備、以天然成分驅趕蚊蟲的「寵物趕走跳蝨牛蜱噴霧（60ml）」，全面照顧毛孩日常生活！

「寵物護掌軟膏」：深層滋潤肉球，預防因天氣或粗糙路面導致的乾裂。

「寵物潔毛泡沫」：易沖洗設計，極度適合散步後局部清潔，方便快捷。

「寵物趕走跳蝨牛蜱噴霧」：戶外放電必備，以天然成分驅趕蚊蟲，減低染病風險。

優質寵物用品展2026 會場限定驚喜禮遇一覽！

彩豐在今年的「優質寵物用品展2026」設有攤位，各位家長不妨趁週末去會展親身了解香港本地優質製造的產品，為毛孩盡情掃貨，現場更有2大驚喜禮遇！

【優質寵物用品展2026 彩豐攤位資訊】

展期：6月5日至7日

地點：香港會議展覽中心 Hall 3CDE

公司：彩豐行有限公司

攤位號碼：3E-B07

【現場2大驚驚喜禮遇】

• 只要在彩豐攤位消費折實滿$200，即送價值$39.9的實用「寵物折叠碗」，帶毛孩去街飲水非常適合。

• 彩豐攤位會免費隨機派發Sample set（包括洗毛液30ml、護毛液30ml及地板消毒清潔液100ml），數量有限，送完即止。

（資料及相片由客戶提供）