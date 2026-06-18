茲曼尼防刮防污功能梳化！設隱藏專屬寵物床　打造人寵共融空間

養寵物的家庭經常面對一大煩惱：家中的梳化容易被主子抓爛、沾染污漬，甚至滿布毛髮。其實，只要選對傢俬，就能打破寵主與梳化的「敵對」關係！擁有超過25年歷史的香港梳化品牌「茲曼尼GIORMANI」，透過人寵共融設計及易打理的物料，將梳化重新定義為一家人（包括毛孩）共同放鬆的空間。這不但解決了日常痛點，更為寵物家庭帶來輕鬆安心的「人寵共享Me Time」。



貓抓狗咬都不怕！國際認證「神級功能布」成寵主救星

要徹底解決梳化被破壞的危機，材質絕對是第一道防線。茲曼尼特別為寵物家庭推介「皇牌功能布」及「星級功能布」。這兩款科技布料具備全方位的超級防護功能，集防水、防污、防油、耐磨、耐刮、耐抓及防靜電於一身，完美阻絕主子的利爪與口水。更貼心的是，這些功能均已通過國際權威機構測試，即使沾上污漬也極易清潔，而且布料水洗不退色。有了這層「隱形防護罩」，寵主們再也不用整天提心吊膽，可以安心與毛孩在梳化上瘋狂互動。

蝸居必入！4大極致貼心「人寵共融」梳化推介

了解過超強的防護布料後，到底哪一款設計最適合你和主子？不少寵主都渴望與毛孩依偎在一起看電視，但又擔心另外添置寵物床會霸佔客廳空間，或令家居風格變得雜亂。茲曼尼巧妙地將人寵共融理念融入日常家具，無論你是蝸居一族，還是追求智能生活的家庭，都能找到心水方案：

PETT I 3007AO（設寵物專屬座位梳化）：這款堪稱香港寸金尺土環境的「慳位神物」！採用纖窄扶手設計，極致節省空間。最驚喜的隱藏玩法是——只需將坐咕輕輕反轉，就能瞬間變出專屬寵物床，讓你與愛寵並肩享受 Me Time。此外，梳化背屏及坐咕布套均可拆洗或更換，日常打理毫無難度。

CASEY IV 3008B（布藝組合式梳化）：主打「一張梳化，無限可能」。這款梳化的配件可以自由組合，靈活配合不同的坐姿與生活習慣。背墊採用靈活百擺放設計，隨手拿走背墊就能直接當作梳化床使用。 梳化及背墊布套均可全拆洗，無論是除毛還是深層清潔都非常方便。

BRUNDE II 7190B（電動梳化）：今個6月全新推出產品，它可以輕易電動延伸成梳化床或貴妃梳化，更配備UNITEK多功能電子操控板，提供USB-A及USB-C雙端口極速充電。最值得讚賞的是，考慮到貓咪狗狗喜歡鑽洞，梳化底部特別採用全密封設計，徹底防止小寵物誤闖梳化底被機械夾傷，安全感滿分。

LIBRA II 5032A（活動坐咕及背咕臣梳化）：外型採用矮背闊扶手的簡潔現代設計，視覺上能提升空間感。配備活動坐咕及背咕臣，加上扶手較窄且高度適中，不論是靠坐還是躺下小睡片刻，都十分舒適療癒。

寵物坐墊 A186A：想為毛孩的舒適度再升級？可以單獨加配這款寵物坐墊。它同樣採用皇牌或星級功能布藝，內裡包裹著柔軟枕芯，觸感極佳。布套可隨時拆洗，保持家居衛生毫無壓力。

實踐「茲好生活」！不只是家具 更是人寵相依的承諾

除了卓越的功能性外，茲曼尼更確立了以「茲好生活Well+ G Living」為品牌的長期發展方向。這個理念以「Wellness（福祉）」為核心，提出一個以家居為核心，連結人、寵物同環境福祉的生活提案。每張茲曼尼梳化都支持高度個人化訂造，不論是尺寸、物料、顏色到坐感軟硬度都能因應家庭需求調整。加上性價比高，並提供高達10年品質保證與保養，絕對是寵物家庭最精明的長線投資。

讓愛延續！親臨門市體驗兼支持領養慈善活動

茲曼尼對毛孩的愛不止停留在產品上，品牌近年持續履行社會責任，積極支持動物相關慈善機構及非牟利機構。他們免費贊助旺角麥花臣旗艦店的場地，舉辦多場毛孩領養日及動物福利活動，希望為一眾待領養的毛孩爭取更多被看見、被認識的機會。

這個周末放假，不妨帶同家人或毛孩親臨茲曼尼門市，親身體驗防刮防污功能梳化的魅力，為屋企添置新傢俬之餘，也一起傳遞對動物的關愛與溫暖！

（資料由客戶提供）