人氣寵愛大選2026｜投選最愛寵物品牌賺01積分

對不少主人而言，「毛孩」早已超越寵物的身份，更是家中不可或缺的成員！隨著大眾對生活品質的追求，市場對優質寵物食品、用品、健康護理和各類創新服務的要求亦與日俱增。 由《香港01》舉辦的第五屆「人氣寵愛大選2026」，旨在表揚與毛孩同行、堅守品質的傑出品牌。我們誠邀各位主人一同參與，為心儀品牌投下神聖一票，共同定義2026年的寵愛新標準！



「人氣寵愛大選2026」已進入投票階段，投票期為2026年6月18日至6月22日。誠邀「毛孩」主人參與，投選「人氣寵愛品牌」！入圍品牌涵蓋多個類別，包括食品、零售及用品、健康護理、其他類別等，於所有組別中總票數最高的品牌，則可獲頒「人氣票選寵愛品牌」。

投票已展開！首500名投票讀者賺88「01積分」

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為了感謝每位讀者的參與，首500名成功完成投票的讀者將獲得88「01積分」，機會難得，名額有限，先到先得，把握機會立即投票、支持您最喜愛的寵物品牌！

得獎名單將於6月30日公佈，敬請密切留意，與我們一同見證得獎品牌的誕生！

投票日期：2026年6月18日至6月22日

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