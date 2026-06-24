寵物家居清潔｜不想貓狗中毒慎選清潔劑　漂白水1:99仍超毒？

大家為家居進行大掃除或日常清理時，有沒有想過一時大意，隨時會危及家中毛孩的健康？雖然許多寵主在購買時已特別挑選號稱「人畜無害」的清潔劑，但事實上未必真的如此安全，在使用時仍須加倍留神。如果想為毛孩的健康著想，最好還是多利用天然成份的清潔劑來保持家居衛生。



基本上所有清潔劑，對毛孩來說都是危險品。（Getty Image）

香港是個人煙稠密的地方，人多車多，就算沒有打開窗子，灰塵還是無孔不入。想家居整潔，便無可避免地要使用適量的清潔劑。不過，如果家中有養毛孩的話，這些化學成份的清潔劑，都對毛孩有害。

濃度越高清潔效能越高？氣味濃烈等同危機

不少人都有個錯誤的觀念，認為味道濃烈的清潔劑，能更有效清潔。但事實上，這沒必然關係。如果你家中有養毛孩的話，這些濃烈的清潔劑更是毛孩危機。

要數濃烈氣味的清潔用品，首選當然是漂白水。無可否認，漂白水價錢便宜，而且清潔效能強勁，但其毒性對寵物而言不容忽視。毛孩誤食會嚴重損害腸胃，就算是間接接觸，也會有潛在中毒危機。

毛孩好奇心重，清潔時最好將毛孩關起來。（Getty Image）

毛孩為何會中毒？兩大常見途徑

【誤食】毛孩是充滿好奇心的小動物，家裡突然出現新東西，牠們無可避免要去探索一番。縱然你已保管妥當，也有機會因一時疏忽沒關好瓶蓋，毛孩只要誤食少量，就可能出現口吐白沫等不適症狀，嚴重的更會引致中毒。

【間接接觸】就算毛孩沒有直接將清潔劑吞下肚，但牠們喜歡舔地板，又經常睡在地板上。殘留在地面上的漂白水等清潔劑，很容易會依附到毛孩的毛髮與手腳上。當毛孩像平常一樣用舌頭舔自己來清潔身體時，便會間接地把有毒清潔劑吞進肚裡。這些毒素在體內長期累積，便會危害健康，出現慢性不適甚至急性中毒。

清潔用品一定要收藏好，毛孩誤食會是相當危險。（Getty Image）

拆解化學成份：對毛孩的具體危害

我們日常使用的清潔劑，一般含有漂白水、氯（Chlorine）等成份，這些產品雖然能有效消毒，但同時也會帶給毛孩危機：

稀釋漂白水：雖然衞生防護中心宣傳要用1:99或1:49這兩個稀釋度來使用漂白水，但這個濃度對毛孩來說，還是相當危險。另外，氯、乙二醇醚或甲醛等成分的清潔劑，毛孩長期接觸會有機會患上癌症、貧血，亦會損害肝和腎臟。

毛孩喜歡黏自己來清潔，間接把有毒物質都吞進肚裡。（Getty Image）

氯（Chlorine）：常見於多功能清潔液、洗衣液、消毒濕紙巾等。由於氯氣比空氣重，會下沉並積聚在較接近地板的位置。毛孩體形細小、呼吸較人類急促，而且經常貼近地板生活，因此會吸入更多氯氣。這不僅會刺激呼吸道，更可破壞其皮膚、眼睛及身體其他黏膜。長遠而言，長期接觸氯、乙二醇醚或甲醛等成分，更會增加毛孩患上癌症、貧血，或損害肝腎臟的風險。

毛孩貼近地板生活，因此地面的有毒物質，牠們最易接觸到。（Getty Image）

天然取代化學物品

縱然許多清潔產品包裝上寫著「人畜無害」，但寵主還是小心為妙。為顧及毛孩健康，其實可以用更天然、簡單的方法去替家居清潔。

其實，寵主可選用稀釋的白醋加水（即醋與水以 1:1 混合）、食用梳打粉等天然產品來除垢除臭；或者選購市面上以醋等植物成分製成、明確標明對寵物安全的環保清潔劑。簡單的配搭，便能製作出實用又安心的清潔劑。

簡單的配搭，便能製作出實用的清潔劑。（Getty Image）

貓狗是充滿好奇心的，而且經常淘氣搗蛋。在清潔家居時，記得先將牠們安置在安全的房間或圍欄內，並將所有清潔用品妥善收藏，以免毛孩誤墮糖衣陷阱！