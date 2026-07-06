主子口臭兼改變咀嚼習慣？獸醫警告：忽視口腔護理恐誘發心臟病

不少寵物主人把毛孩寵上天，卻往往忽略了牠們的牙齒健康。護寵動物醫院獸醫Dr. Daniel表示，在台灣，隨着獸醫的推廣，主人對寵物牙科的重視度近年已明顯提升，牙科專門醫院亦逐步成立。反觀香港，動物牙科專科發展才剛剛起步，大眾的關注度仍類似台灣數年前的階段。其實，寵物口腔疾病不單會引起口臭和牙痛，細菌更有機會經血液遊走全身，後果不堪設想！



牙周病非小事 隨時波及心血管與腎臟

很多人以為牙齒問題最多只會令毛孩食慾下降。但Dr. Daniel強調，口腔內藏有大量細菌，隨着血液循環，這些細菌會影響全身多個器官。長期的口腔問題不但會誘發或加重心血管疾病，更有機會引發糖尿病或影響腎臟功能。因此，維護口腔健康其實是在守護毛孩的整體生命質素。

觀察日常小細節 及早發現口腔警號

動物天生能忍痛，很多時候牙齒出現嚴重問題，主人都可能蒙在鼓裡。Dr. Daniel建議主人日常可嘗試翻開毛孩嘴唇，檢視是否有牙結石、牙齦紅腫發炎，或貓咪的牙齒形態是否出現不完整的齒吸收狀況。此外，主人亦應密切留意毛孩的行為改變，例如是否出現口臭、過度流口水、被觸碰口部時容易攻擊人、貓咪減少理毛，或者進食時從咀嚼變成直接吞嚥等，這些都可能暗示着口腔疾病。不過Dr. Daniel亦提醒，即使寵物表現完全正常，也可能已患上口腔疾病，因此定期由專業獸醫檢查是必不可少的。

護寵動物醫院獸醫Dr. Daniel強調，寵物的口腔健康與全身器官息息相關，主人切勿忽視毛孩的日常潔齒護理。

洗牙與麻醉迷思 年紀大就不能洗牙？

提到洗牙，不少主人聞「麻醉」色變，尤其是面對年長的毛孩。但Dr. Daniel指出，麻醉風險並非絕對由年齡決定，而是取決於整體的身體狀況。如果年長動物的驗血和X光等檢查結果皆正常，其麻醉風險未必比年輕動物高；相反，若年輕動物已患有肝腎等全身性疾病，麻醉風險反而更大。

為了確保麻醉及手術安全與精準性，Dr. Daniel強烈建議在洗牙前兩周內進行驗血。由於相隔數月的身體狀況可能有變，近期的數據能幫助醫生更準確地選擇麻醉藥物及預判風險。同時，由於術前需要禁食禁水，長時間麻醉會建議為寵物輸液（吊鹽水）以補充脫水，並有助於維持麻醉期間的血壓穩定，這是一般麻醉確保安全的重要標準程序。

一般而言，毛孩在1至2歲時便可進行首次完整的麻醉口腔檢查與洗牙。理想的洗牙頻率為每年至少一次，若牙齒狀況較差，則可能需半年至一年進行一次。為了推廣正確的口腔護理觀念並確保療程安全，護寵動物醫院最近特別推出了涵蓋全面防護的「貓狗洗牙套餐」。該療程除了基本的洗牙和醫生費外，亦將關鍵的全身麻醉、口腔X光檢查以及術中吊鹽水等標準安全步驟悉數包括在內，並依據毛孩的體型劃分收費；同時院方亦提供相應的術前血液檢查優惠，鼓勵主人在洗牙前為毛孩的健康做好把關。若療程中涉及拔牙或皮瓣縫合手術，建議術後一周給予軟食，以免皮瓣受摩擦而爆裂；若寵物有抓咬口部行為，則可能需佩戴口罩保護。

透過專業的洗牙療程，狗狗原本布滿牙周病菌與結石的牙齒回復乾淨健康。Dr. Daniel提醒，定期進行口腔檢查及洗牙，能有效預防寵物牙周病惡化。

預防勝於治療 日常潔齒產品點揀好？

要維持一口好牙，Dr. Daniel強調「每日刷牙」始終是最理想的做法。如果毛孩極度抗拒，主人可以先用食物獎勵來訓練牠們接受觸碰嘴部，再循序漸進導入刷牙動作。若真的無可奈何需要依賴替代產品，挑選時必須格外謹慎。

Dr. Daniel建議優先選擇具有VOHC（獸醫口腔健康委員會）認證的潔牙產品，以確保其具備預防牙結石及牙周病的實際效果。在挑選潔牙骨時，必須依據寵物體型選擇合適的尺寸與形狀，避免因過大或過小而被整根吞下卡住食道。傳統的牛皮骨因為不易溶解，卡在食道的風險極高，因此應選用安全且可溶解的材質，且進食時主人必須在旁監看。至於潔牙水，同樣應選用具VOHC認證的產品，直接加入飲用水中即可，切勿再次過濾，以免把有效的潔齒成分一併濾走。

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