毛孩好去處！BBF旗艦店打造寵物茶餐廳　試食試玩兼做美容Spa

毛孩爸媽總想把最好的留給家中的「主子」，所關心的早已不只是基本照顧，更在意牠們能否過得安心、舒適，甚至是被理解。BBF（Best Buddy Forever）正是在這份心意下誕生。品牌創辦人以照顧五隻愛貓的日常出發，結合多年寵物服務經驗，將細緻的照顧理念轉化為可靠的產品與服務。憑著這份用心，BBF 不但獲得「2025-2026人氣寵物大選」肯定，更打造出全新旗艦店，集寵物用品、茶餐廳與 Spa 空間於一身，讓毛孩與主人能輕鬆享受相處時光。



SGS專業認證！給毛孩最安心的日常把關

對不少毛孩爸媽而言，日常用品看似細微，卻往往最令人放不下心，從食物到每天接觸的用品，都關乎牠們的健康與安全。BBF 全線寵物食品及用品都通過 SGS 嚴格檢測，不含防腐劑及人工色素，並完成重金屬及沙門氏菌測試，為日常使用建立起基本把關。

BBF全線寵物食品均通過SGS嚴格檢測，確保不含沙門氏菌。

在日常消耗品之中，皇牌豆腐貓砂系列尤其受到關注。產品以食用級豆渣製成，主打天然與低負擔，即使誤食亦相對安心。配合日本凝結技術，貓砂能快速吸水結塊，同時維持低粉塵，提升清潔效率之餘，亦減少對環境的影響。系列設有原味、綠茶及洋甘菊三款選擇，其中洋甘菊配方帶有淡淡香氣，為日常使用增添一份舒適感。

BBF豆腐貓砂系列通過SGS多項微生物及重金屬檢測，品質與安全有保證。

BBF 更為「主子」準備了多款凍乾零食，包括雞柳條、蝦仁、澎湖丁香魚及鹿肉等，主打以原食材製作，保留食物本身的營養與風味，同時減少不必要的加工與添加。當中包括採用 100% 雞柳原肉製成的凍乾，以及產地直送的澎湖丁香魚；鹿肉則作為低敏的新型蛋白質來源，為敏感體質的毛孩提供更多選擇。

嚴選原肉製作的凍乾零食，經低溫 -60°C 鎖鮮，每一口都是毛孩最愉悅的滋味。

BBF 亦引入日本品牌 Pawdea 系列，針對毛孩常見的眼睛、關節及腸道問題，提供更具針對性的營養補充方案，例如針對淚痕與視力保養的眼部配方、支援關節靈活度的關節護理，以及改善腸道敏感與消化狀況的益生菌產品，強調成分天然與專業配方，並適用於貓狗及不同成長階段，讓日常保健不再局限於單一需要，而是逐步延伸至更全面的健康管理。

Pawdea系列保健品針對毛孩常見的淚痕、關節及腸道健康問題，提供全方位的營養補充。

除此之外，BBF 亦將產品延伸至日常互動與玩樂層面，加入更多生活化設計元素，例如配合國際足球盛事推出的「足球」玩具，產品採用符合歐盟 EN71 標準的無毒安全材質，兼具耐咬特性，同時具備防水及可清洗設計，方便於戶外或水上環境使用。無論是在草地、公園，甚至沙灘與泳池場景，都能靈活應用，既提升玩樂趣味，亦兼顧實際使用的安全與便利性，讓毛孩在不同生活場景中都能安心活動。

BBF足球玩具耐咬、防水、易清洗，讓毛孩都可以體驗到國際足球盛事的樂趣。

試食試玩！非一般的寵物共享互動空間

相比一般以購物為主的寵物用品店，BBF 旗艦店的設定相對輕鬆，亦更著重人與毛孩之間的相處。店內設有寵物茶餐廳，毛孩可以即場試食產品，主人亦能在一個較為自在的環境中陪伴左右，讓原本功能性的選購過程，多了一份日常互動的意味。

BBF旗艦店設有寵物茶餐廳，歡迎主人帶毛孩一起試食。

至於店內的「THE GARDEN OF EDEN」則集中於毛孩的護理與美容需要。空間針對不同毛孩的體質與年齡，提供多款 Spa 療程，涵蓋敏感肌、關節放鬆及毛髮護理等基本需求，並以水療及護理產品作配合。整體設計採用透明玻璃美容室，過程一目了然，同時強調不設困籠及一對一服務，讓毛孩在較少壓力的情況下完成護理。完成後，亦可在店內的復古場景簡單拍照留念，為日常護理多添一點趣味。

除了專業寵物 Spa 護理，店內更設有精緻的復古場景，護理後更可以盡情打卡！

BBF 不僅是一個寵物用品的選購點，更是一個從飲食、健康到日常互動，全面延伸的毛孩生活空間，由產品到實體體驗，品牌嘗試將「照顧」轉化為更具體而可感的日常。下次不妨帶同毛孩到訪，親身體驗這種結合產品與陪伴的日常方式！

BBF PET LIFE

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地址：香港北角和富道38-48號豐昌大廈5號店 BBF PET LIFE Flagship

營業時間：上午 10 時至下午 7 時

（資料及相片由客戶提供）