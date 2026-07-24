帶毛孩去婚禮！ClubONE 6大寵物友善婚禮場地　窩心配套全面睇

在交換誓詞的浪漫時刻，若能讓最親密的毛孩在旁見證，婚禮必定更為圓滿。對不少新人而言，毛孩早已超越陪伴的角色，更是生命中無可取代的家人。然而，礙於傳統婚宴場地的配套限制，帶毛孩出席婚宴往往是一道難題。但隨著婚禮形式愈趨多元，愈來愈多場地開始回應這份情感需求，而且有不少體貼且完善的選擇。ClubONE推出全方位寵物友善婚宴服務，從場地、環境配套到寵物專屬禮遇，都顧及毛孩的參與度及舒適感，讓牠們能融入婚禮之中。在這場關乎承諾與陪伴的儀式裡，毛孩不再被拒之門外，而是能真正參與其中，與新人一同見證這段人生的重要時刻。



婚禮不只是兩個人的事，也是與毛孩共享的重要時刻。

6大寵物友善婚禮場地全面睇！配對專屬你與毛孩的證婚地

籌備婚禮，場地從來不只是一個空間選擇，更是講求整體氛圍與故事呈現。當毛孩成為婚禮的一部分，新人對場地的想像自然更多一層，既要風格契合，也要讓牠自在參與其中。無論你偏好河畔景致、自然綠意，還是時尚都會氛圍，其實都有相應選擇可供配對。以下精選6個不同主題的證婚場地，讓你與毛孩一同找到最合適的那一個婚禮場景！

1. CRUISE88（沙田）

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坐落沙田河畔，以中式石舫結合水岸景致，設有五個宴會廳，靈活配合不同規模的婚宴。伴隨河畔微風與靜謐氛圍，讓你的證婚儀式多了一份從容與寫意。

2. PARC88（科學園）

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主打森林系玻璃屋與湖畔草地，大面積落地玻璃引入自然光，空間明亮通透。戶外湖畔花園則為證婚儀式提供開闊背景，草地與水景交織出自然輕盈的氣息，絕對是與毛孩留下最美合照的絕佳地點。

3. The Victoria 維港皇宴（尖東）

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位處維港之畔，以酒店式裝潢營造私密而典雅的空間。小型宴會廳備有獨立出入口，窗外海景延展，為婚禮增添了一層城市獨有的洗鍊氣質，無論是午間證婚或精緻輕婚禮，都極為合適，更可以讓毛孩在維港海景前見證你的重要時刻。

4. SKY88（尖沙咀 K11）

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於繁華鬧市中，巧妙融入森林系設計元素，打造出綠意盎然的戶外證婚角落。在城市節奏間，留出一片屬於你與毛孩的私人天地，絕對是影相打卡的熱門之選。

5. 德藝會（九龍灣）

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以清新 Baby Blue 為主調，無柱式設計讓空間開揚舒適。交通便利之餘，亦營造出輕鬆自在的氛圍，極適合偏好簡約風、舉辦中小型婚宴及輕婚禮的新人。

6. The Natura 然壹（九龍灣）

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以森林為靈感，高樓底搭配垂吊叢林燈飾，構築出層次豐富的綠意空間。氛圍如置身童話秘境，為證婚增添夢幻感，讓毛孩在童話森林中見證你的幸福。

貼心細節到位！全方位寵物友善設施

當毛孩成為婚禮的一部分，場地的配套亦需更周全考量。由衛生管理到空間安全，再到空氣質素的維持，每一個細節都關乎整體體驗。為確保宴會廳內維持高規格的衛生及舒適度，ClubONE 場地都全面升級一系列針對寵物需要而設的專業配置，每個細節都讓賓客與毛孩擁有最舒適自在的體驗。

• 密封式垃圾桶：配置專用有蓋垃圾桶，有效阻隔氣味，維持環境整潔。

• 安全扣繩裝置：設有專用寵物扣繩固，確保毛孩可於安全範圍內活動。

• 除味防護措施：定期使用寵物友善除味空氣清新劑，確保場內清新自然無味。

限時禮遇！毛孩專屬的婚禮安排

除了場地與基本配套外，婚禮的細節亦可延伸至毛孩身上，讓牠們不只是「出席」，而是真正參與其中。由造型、拍攝到當日體驗，每一項安排都圍繞著陪伴與互動，為新人與毛孩留下更多值得記錄的片段。

於推廣期內預訂 ClubONE 婚宴，可享一系列寵物專屬體驗*，包括：

• 婚前攝影體驗：贈送與寵物同行 Pre-wedding 婚紗攝影服務。

• 打卡拍攝空間：設有寵物專屬拍照場景及趣味道具，增添互動感。

• 婚禮造型配件：為毛孩準備簡約得體的婚宴飾物，如領結或頭飾等。

推廣期：預訂2027年8月31日或之前婚宴

*優惠受條款及細則約束，如有更改，不另行通知

婚禮新定義！毛孩也能參與的幸福時刻

想與毛孩一同見證人生的重要時刻，從場地氛圍到細節安排，都可以更貼近你心中所想？無論偏好自然寫意，還是都會優雅風格，都能找到適合你與毛孩的理想場景，讓牠自在融入其中，陪伴你走過這段別具意義的人生篇章。如果想進一步了解各場地的實際環境與配套，不妨預約參觀，親身感受不同空間所呈現的氛圍，從中挑選最適合你們的婚禮場地。

（資料由客戶提供）