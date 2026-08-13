【得獎名單】《 毛孩消費趨勢及願景調查》願景分享結果出爐！

感謝各位讀者於於5月15日至6月14日期間踴躍參與由《香港01》舉辦的《2026 毛孩消費趨勢及願景調查》！是次問卷調查不僅收集了寵物消費數據，更在最後一條開放式問題中，收到大量充滿創意及愛心的分享，當中分享具創意的「未來五年香港寵物環境願景」參加者即有機會獲得豐富獎品。



現正公佈得獎名單:

大獎（1名）：b-MOLA BP50 寵物專用空氣淨化機乙部

姓名：A****** K***

得獎願景分享節錄：期望能夠從小便教育一啲小孩子佢哋嘅理念信念當中能夠加以愛護動物呢一點，希望能夠從小能夠教育佢哋讓佢哋將來成長都可以保護動物為己任，真的真的希望不要再發生有任何虐待寵物或者虐待小動物，甚至去食佢哋呢啲咁樣嘅新聞，每次看到也非常心痛，亦心知自己的能力非常渺小，所以每當看見這些殘忍的事情發生事，感覺很像自己的親人也會受着同樣的痛苦肯定無比煎熬。希望這個世界不單止能夠世界和平更加希望無論人類和動物都能夠相處得甚好和諧。

二獎（3名）：BEABA Zen Smart AI 智能監視器乙部

姓名：C****

得獎願景分享節錄：將來AI 可以 將動物的說話翻譯成人話，我哋會知小毛孩需要乜野，動物不用再鬼鬼鼠鼠出入，可以一齊坐飛機去旅行，小朋友可帶小毛孩一齊返學，上運動課，跑跑跑，認識新朋友，科技的進步天會令小動物更長壽和健康，融入社會。

姓名：M*******

得獎願景分享節錄：大眾不再將寵物視為捉老鼠、看門口的「實用工具」，而是真正將牠們視為擁有情感的家庭成員，推動社區與學校的生命教育，讓「尊重生命、終生承諾」成為社會共識，徹底淘汰「工具化」寵物的舊觀念。

姓名：F*** S** W***

得獎願景分享節錄：香港人工時間長及工作壓力大。導致每次出門口返工，都要留寵物長時間獨自在家。如果香港可以有更多公司容許員工帶寵物返工，甚至由政府帶頭在特定園區作試點，絕對可以大大減輕主人與毛孩的分離焦慮和壓力。

優異獎（300名）：RHT NCCO Group O5+ 寵物低敏沖涼液(爽身粉味) / 寵物美容噴霧 / 寵物防蟎噴霧乙支（隨機派發）

由於優異獎得獎人數眾多，受文章篇幅所限，優異獎名單將不在此盡錄。

所有【領獎通知書】電郵經已全數發出。請各位參加者密切留意登記問卷時所提供的電郵信箱（包括垃圾郵件匣），並按電郵指示填寫獎品換領預約表格 。