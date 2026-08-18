元朗狗咬狗｜比熊上過犬訓班仍難敵突襲　主人自責：沒能力保護你

元朗狗咬狗｜元朗YOHO昨日（17日）發生狗咬狗慘劇，一隻60公斤無繫繩的大型犬接連咬死兩隻小狗。其中罹難比熊犬「薇薇」的主人今早連發數文懷念愛犬，憶述當日雖試盡各種方法求救，仍只能眼睜睜看著愛犬慘死眼前。主人隨後再上載薇薇生前在犬訓班表現優秀的影片，坦言即使有學習過防範方法，但在面對大型犬突襲時腦海一片空白。對於沒能保護到愛犬，主人表示自責心痛，在文末中打出一句「薇薇，對不起，是媽媽沒能保護你」。



元朗YOHO狗咬狗｜比熊犬「薇薇」主人發文懷念愛犬

元朗YOHO昨日（17日）發生狗咬狗慘劇，一隻重達60公斤未繫繩的大型犬，接連咬死一隻迷你貴婦狗及比熊犬「薇薇」。薇薇的主人今早（18日）於社交平台連發三個帖文懷念愛犬，憶述當時縱使嘗試踢狗、噴水及求救仍救援無果，只能眼睜睜看著愛犬慘死眼前，而涉事大狗狗主至今仍未現身。主人深感傷痛，感嘆薇薇再也無法吃到他們煮的糧食，又指狗狗是全家人的小天使：「好想再抱著她」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

主人上載薇薇事發前最後片段，指「只有反覆看著她可愛好奇的樣子，才能暫時忘記可怕景象」。（yoho.meimei＠Threads)

元朗YOHO狗咬狗｜主人再度發文嘆：犬訓班老師讚薇薇是好學生

比熊犬「薇薇」主人再度發文，並上載一段薇薇在犬訓班的影片，片中可見薇薇表現優秀。主人表示，在決定要養小狗時，他們都希望學習成為負責任的好主人。在照顧薇薇後，主人經常帶牠參加犬訓班，也參加各種狗狗群體活動，老師都讚薇薇是個好學生。

比熊犬「薇薇」主人再度發文，上載一段薇薇在犬訓班的影片。（yoho.meimei＠Threads)

主人曾擔心薇薇在路上會遇上被狗咬的情況，所以一早就做好資料搜集，先了解「假如遇上狗狗被咬該如何處理」的資訊，以防萬一。

元朗YOHO狗咬狗｜主人憶述當時：腦海一片空白只能報警求助

主人續說，但當事情真正發生時，所有曾經了解過的資訊，都不足以讓兩個女人應付一隻60公斤大型犬的獵殺式突襲。主人無奈指，薇薇在很短時間內已斷氣，但即使斷氣後，大狗仍咬著不放並狂甩了很久，更坦言自己當時腦海一片空白、六神無主，只能報警求助。

主人自責：「薇薇，對不起，是媽媽沒能保護你」。（yoho.meimei＠Threads)

元朗YOHO狗咬狗｜主人自責：薇薇，對不起，是媽媽沒能保護你

主人在帖文中表示對薇薇深感抱歉，在深夜裡經歷多次掙扎，反覆去想：「假如自己當時有做點什麼，是不是就能救回薇薇」。但同時理智告訴自己，即使當下做對了對策也不會有任何改變。主人表示，警方來到後，也要3至4位壯漢帶著盾牌和工具，花十幾分鐘才把大狗困住。面對無能為力，主人在文末道出一句：「薇薇，對不起，是媽媽沒能保護你。」