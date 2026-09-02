毛孩抓癢或腸胃不適是徵兆？獸醫拆解：避開過敏源最重要是選對糧

當見到貓狗皮膚發紅、抓癢、頻繁舔腳趾，甚至抓到破損流血，有時還伴隨軟便或嘔吐，不少主人第一反應會以為是皮膚病、腸胃敏感或環境不潔，但即使求醫確診是過敏，按時吃藥塗藥、勤加打掃，甚至換了幾次糧，毛孩的過敏情況依然反反覆覆。其實，你很有可能是選錯糧！



難以尋找過敏源？敏感最怕延遲性反應

過敏反應在毛孩中並不罕見，但往往難以判斷是食物過敏、環境過敏、還是腸胃或其他問題。事實上，不少毛孩最常見是對部分動物蛋白過敏，如雞肉、魚肉，亦有部分會對特定食材、成分及其中的人工添加物過敏。由於毛孩不會說話，主人要找出導致其過敏的源頭只能透過觀察症狀判斷，當發現寵物的過敏症狀出現不分季節、氣候頻繁出現，就需真正考慮毛孩是否有食物敏感的機率。

判斷毛孩是否過敏，觀察用膳後的「時間關聯性」是關鍵！🧬

以對雞肉過敏的毛孩為例，當接觸過敏源後一般會出現以下兩種反應：

• 即時反應：吃完含雞肉的食物後數小時內，立刻出現蕁麻疹、嚴重抓癢，甚至嘔吐。

• 延遲反應：長期食用雞肉糧後，過敏原在體內慢慢累積，導致慢性皮膚發炎、耳炎或長期軟便。

因食物敏感的毛孩中，延遲反應比即時反應更常見，所以當發現毛孩「每次轉食含雞肉成份的糧或零食時，過敏症狀就會加重」，就代表牠對雞肉敏感的機率極高。

🩺 獸醫教路：打破迷思，選對糧是健康關鍵

市面上寵物糧款式繁多，價格高低懸殊，不少人可能會出現「貴糧就等於優質」或「品牌出名才是好糧」的迷思。其實，選擇適合的糧食才是維持寵物健康的關鍵。

獸醫Dr. Ana建議，不同年齡的毛孩均需要進食適合的糧食，如幼貓及幼犬一定要食幼貓或幼犬糧才有足夠的營養幫助健全發育。若貓狗食用一般糧食後出現過敏症狀，不論什麼年齡都需要找出過敏源頭，選對糧才能避免毛孩長期受過敏折磨。

市面上不同口味的寵物糧中亦有可能存在多種肉類成分，對於對部分動物蛋白過敏的毛孩而言，就有需要先清楚成分，才能為牠們完全避開過敏源。

「單一蛋白糧」：避開某種特定蛋白質過敏源

若貓狗對某種特定的動物蛋白（如雞肉）過敏，主子可以為毛孩選擇只含一種動物蛋白的單一蛋白糧。這類型糧食成分設計只會採用一種動物性蛋白質來源，如單一的魚肉、兔肉、鴨肉或羊肉等，可以有效減少毛孩同時接觸多種動物蛋白而誘發過敏的機會。

獸醫推薦：ADVANCE Sensitive過敏護理系列

ADVANCE過敏護理貓糧：以三文魚為單一蛋白來源（分為絕育及非絕育兩種配方），兩者同樣能減低致敏源，分別在於絕育配方特別添加體重控制成分，避免貓貓因絕育後荷爾蒙及新陳代謝變化、食慾增加引致肥胖。

ADVANCE單一蛋白三文魚過敏護理貓糧 - 分為絕育及非絕育配方

ADVANCE過敏護理狗糧：單一蛋白三文魚（分幼犬、小型犬、中大型犬三類糧）；而中大型犬除單一三文魚，亦設有單一羊肉口味。系列另設過敏護理小食配方，特別適合常見對雞肉敏感的狗狗食用。

ADVANCE單一蛋白三文魚過敏護理狗糧 - 分為幼犬、小型犬、中大型犬三種配方，還設過敏護理小食。

ADVANCE單一蛋白羊肉過敏護理狗糧 - 中大型犬除單一三文魚，亦有單一羊肉配方

避開多種蛋白及成份過敏源 「水解蛋白」阻斷毛孩過敏循環

有些毛孩過敏情況相對複雜，牠們可能不只對動物蛋白過敏，甚至是對多種成分或添加劑等有過敏反應。對於這類嚴重過敏的毛孩，主子可以為牠們選擇水解蛋白糧食去避開過敏源。這種糧食配方透過「水解蛋白」技術將蛋白分子極小化，讓免疫系統無法識別，從而把過敏反應減到最低。

獸醫推薦：ADVANCE Hypoallergenic低過敏源(食物敏感專用)處方貓狗糧

ADVANCE 低過敏源處方糧系列專為對多種成分或添加劑過敏的毛孩研發，產品涵蓋貓糧以及分為小型犬與中大型犬的狗糧。全系列採用 100% 低分子量水解大豆蛋白（Soy Protein with Low Molecular Weight）及高純度精製澱粉作為主要營養來源，將蛋白分子極小化，使免疫系統無法識別，從而大幅降低食物過敏與不耐受風險。此外，配方亦添加 Omega-3、Omega-6 脂肪酸與鋅等營養素，兼具高消化率與極佳適口性，有效維護皮膚屏障與腸胃健康。

除了獸醫處方糧外，更特別推出食物敏感專用狗狗零食（Hypoallergenic Snack），採用 100% 水解蛋白且無麩質，是軟熟可口的小食，讓即使有食物過敏問題的狗狗也能安心享用美味獎勵，輕鬆阻斷過敏循環。

ADVANCE低過敏源(食物敏感專用)系列，設貓貓配方、小型犬配方、中大型犬配方、食敏專用狗狗小食。

獸醫認可的黃金診斷法：排除飲食測試

要確保毛孩能完全避開過敏源，先要測試牠們對哪種動物蛋白過敏，雖然市面上有寵物過敏原血液測試，但費用較高且存在誤差。主人可採用獸醫認可的黃金診斷法 — 排除飲食測試（Elimination Diet Trial），為期8至12星期。

以懷疑對雞肉過敏的毛孩為例：

1. 完全切斷雞肉來源：停食所有含雞肉、雞油、雞肝、雞蛋成分的乾糧、罐頭、零食、保健品甚至潔齒骨。

2. 換成單一蛋白糧：轉為毛孩從未吃過的單一蛋白糧（例如：純三文魚配方、鴨肉、鹿肉）或水解蛋白處方糧。

3. 嚴格執行8至12星期： 期間絕對不能給予任何其他零食或人食，亦須完全禁止偷食雞肉。

4. 觀察症狀改善情況：若8至12星期後，發現毛孩的抓癢、嘔吐或軟便情況顯著改善甚至消失，則說明食物過敏成立。

5. 關鍵最後一步 —— 挑釁測試（Challenging）：嘗試給毛孩吃少許純雞肉，如果1至14天內過敏症狀再次復發，就能100%確診牠對雞肉過敏。

狗狗專屬護理須知 也可能是「異位性皮膚炎」？！

除了食物敏感，狗狗如果本身屬於過敏體質，更容易誘發異位性皮膚炎（Atopic Dermatitis）！當出現反覆皮膚敏感徵狀，務必帶狗狗求醫，以免延誤治療。主人亦可為狗狗選擇專用的皮膚處方系列。

獸醫推薦：ADVANCE Atopic皮膚處方系列

ADVANCE 針對狗狗異位性皮膚炎，提供由內而外的全面皮膚護理。

全系列乾糧分為小型犬及中大型犬，均以嚴選鱒魚作為低敏蛋白質來源，臨床證明能於 4 週內有效減少搔癢症狀。配方更融合蘆薈、膠原蛋白胜肽、橄欖葉萃取物及 Omega-3 & 6，幫助修復皮膚屏障、促進傷口癒合並控制皮膚炎爆發。配合同系列的皮膚處方濕糧混合餵食，既能增加適口性，更能補足水分。

為了達致更完美的皮膚護理效果，系列更配有狗狗專用的內服保健品與貓狗適用的外用洗毛液。狗狗皮膚護理營養保健品（DermaForte）蘊含必需脂肪酸與水解蛋白，能從內部強化皮膚天然屏障；而獸醫護理沖涼液（貓狗皮膚炎專用配方）則具備抗刺激、修復與舒緩三重功效，不含致敏原且香味溫和，有助舒緩皮膚發炎並加速康復。內外兼備的完整配方，為敏弱肌毛孩重塑健康肌膚。

皮膚處方系列產品專為患有異位性皮膚炎的狗狗而設。分為小型犬乾糧、中大型犬乾糧、皮膚處方濕糧以及皮膚護理保健品。

ADVANCE獸醫護理沖涼液（皮膚炎專用配方），貓狗適用。

💡 溫馨提示：為毛孩換糧時，須僅記採用7至10天漸進式溝糧轉糧法，即按比例逐日增加新糧、減少舊糧，讓毛孩的腸胃有足夠時間適應，才能順利踏出抗敏健康第一步！

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