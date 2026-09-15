狗真的需要吃碳水化合物嗎？風乾狗糧比起傳統乾糧有何營養優勢？

根據美國國家生物技術資訊中心（又譯：美國國家生物技術信息中心 / National Center for Biotechnology Information, NCBI）發表的動物營養學文獻，狗在生理學上並沒有必須攝取碳水化合物（Carbohydrates）的法定營養需求，其體內代謝主要依賴蛋白質與脂肪轉化能量。然而市售傳統膨化狗糧因生產工藝限制，澱粉含量普遍高達 30% 至 60%。赫爾辛基大學（又譯：赫爾辛基大學 / University of Helsinki）最新的代謝臨床研究指出，高碳水化合物飲食易引發犬隻長期血糖上升與血脂異常，而低溫風乾狗糧（Air-Dried Dog Food）採用 40°C–65°C 低溫脫水，不僅無須添加大量澱粉黏合，更可保留高達 80%–90% 的天然熱敏性營養素與必需氨基酸，顯著提升腸道消化吸收率。

肉類還是碳水？從犬隻生理結構與代謝機制說起

走進寵物超市，狗糧包裝袋上往往印著豐盛的雞肉、牛肉圖案，但翻開背面成分表，大米、玉米、小麥或豌豆等澱粉類原料卻高居前列。不少寵物主習慣性認為「有肉有米」才算營養均衡，卻忽略了狗作為兼性肉食動物（Facultative Carnivores）的消化生理特徵。

狗的唾液中完全缺乏澱粉酶（Amylase），無法在口腔內初步分解碳水化合物；其短而酸性極強的胃部結構，本就是為快速消化高蛋白、高脂肪的原肉而進化。依據美國國家生物技術資訊中心（又譯：美國國家生物技術信息中心 / NCBI）的寵物營養學資料庫，犬隻體內的葡萄糖可完全透過蛋白質中的氨基酸及脂肪中的甘油經由糖異生作用（Gluconeogenesis）自行合成，體內「無非纖維碳水化合物的最低生理需求（No dietary requirement for CHO）」。

商業膨化乾糧之所以填充大量碳水化合物，純粹是因為高壓膨化機器（Extruder）需要澱粉作為黏合劑才能塑形成顆粒，同時能大幅降低原料成本。

這類高澱粉飲食對狗的長期代謝造成了沉重負擔。赫爾辛基大學（又譯：赫爾辛基大學 / University of Helsinki） DogRisk 研究團隊追蹤了 46 隻犬隻長達數月的飲食對比實驗。結果顯示：長時間食用高碳水膨化乾糧的犬隻，血脂（膽固醇與甘油三酯）與長期血糖指標顯著升高，體重增加明顯；相反，接受低碳水、高脂肪飲食的犬隻，甘油三酯—葡萄糖指數（Triglyceride-Glucose Index）明顯下降，顯示其胰島素敏感度更好，酮體水平更高，代表犬隻身體能更高效地以脂肪作為優質能量燃料。

拆解狗糧必備營養素：10種必需氨基酸與微量元素的生存密碼

既然肉類才是狗的主食，那麼一份合格的狗糧究竟需要提供哪些核心營養素？

根據權威獸醫指南默克獸醫手冊（又譯：默沙東獸醫手冊 / MSD Veterinary Manual），犬隻無法在體內自行合成所有養分，必須透過飲食直接補充 10 種必需氨基酸（Essential Amino Acids）：精氨酸（Arginine）、組氨酸（Histidine）、異亮氨酸（Isoleucine）、亮氨酸（Leucine）、賴氨酸（又譯：賴氨酸 / Lysine）、蛋氨酸（Methionine）、苯丙氨酸（Phenylalanine）、蘇氨酸（Threonine）、色氨酸（Tryptophan）以及纈氨酸（Valine）。

這些氨基酸是維持犬隻肌肉質量、免疫系統抗體合成及器官修復的基石。除此之外，完整均衡的狗糧還必須包含以下幾大核心成分：

必需脂肪酸（Omega-3 & Omega-6）：亞油酸（Linoleic Acid）與 EPA/DHA 是維護皮膚脂質屏障、抗發炎及促進神經發育的核心。

脂溶性維生素（A與D）：維生素 A 維持視網膜與上皮組織健康；維生素 D 則調節鈣磷吸收，防止幼犬佝僂病與成犬骨質疏鬆。

嚴格的鈣磷比例：理想鈣磷比應保持在 1.1:1 至 2:1 之間。鈣磷失衡會直接導致骨骼發育畸形。

植物蛋白雖然能拉高狗糧包裝上的「粗蛋白質」數值，但其生物利用率（Biological Value）遠低於動物性蛋白，且缺乏足量必需氨基酸。如果狗糧長期缺乏優質動物肉類，狗狗極易出現毛發乾枯、肌少症及免疫力低下。

工藝革命：風乾狗糧 vs 傳統膨化乾糧（Kibble）優勢對比

為了滿足高肉量與高營養利用率的需求，寵物食品界近年興起了「風乾狗糧（Air-Dried Dog Food）」革命。風乾狗糧與傳統膨化乾糧到底有什麼根本區別？

傳統膨化乾糧（Kibble）在製造過程中，原料需經過 80°C 至 200°C 的高溫高壓擠壓（Extrusion），過程持續數十秒至數分鐘。這種極端高溫會引發美拉德反應（Maillard reaction），使糖類與蛋白質中的賴氨酸結合，導致賴氨酸喪失生物活性，蛋白質結構遭受破壞。出廠前，廠商不得不額外噴塗人工油脂與合成維生素來補償流失的香氣與營養。

相反，風乾狗糧採用 40°C 至 65°C 的低溫氣流慢速烘乾技術，耗時 12 至 24 小時。這種「低溫慢烘」保留了原肉的天然結構。

根據寵物營養研究機構 Jack's Premium 對比分析，風乾狗糧不依賴植物澱粉作為黏合劑，天然原肉含量通常高達 70% 至 90%。由於低溫保護了蛋白質結構，狗狗腸道吸收效率大增，最直觀的表現就是糞便體積減少 30% 以上，且異味顯著減輕。

熱敏性營養鎖鮮率：風乾狗糧能保留多少營養？

寵物主人最關心的莫過於：風乾過程真的不會造成營養流失嗎？能保留多少？

解答這個問題需要區分「高溫破壞」與「水分蒸發」。風乾技術的本質是利用持續溫和的空氣流動，將肉類中的水分自然蒸發，抑制細菌生長，而並非依靠高溫將食物「煮熟」。

根據 Jack's Premium 對比分析 的實測數據：

蛋白質與必需氨基酸：風乾狗糧的賴氨酸生物利用率比膨化乾糧高出 15%–20%。低溫環境阻止了美拉德反應發生，蛋白質保留率接近 90%–95%。

熱敏性維生素（B群與維生素 C/E）：高溫膨化會破壞 20% 至 40% 的 B 群維生素；而低溫風乾對熱敏性維生素的損耗極低，整體微量元素保留率可達 80% 至 90%。

天然脂肪酸與活性酶：風乾過程中，未飽和脂肪酸（Omega-3/6）不易因高溫氧化變質，避免了油脂酸敗產生有害自由基。

持續數小時的低溫風乾過程，足以達到滅菌效果，有效殺死沙門氏菌（又譯：沙門氏菌 / Salmonella）等常見病原體，兼顧了「生食級」的高營養價值與「乾糧級」的安全方便性。

挑選風乾狗糧時，寵物主應仔細閱讀成分表：首位必須是清晰標明部位的天然肉類（如牛肉、鹿肉、雞胸肉），而非無名「禽肉粉」；碳水化合物含量應越低越好。由於風乾狗糧營養密度極高、熱量濃縮，每日餵食量通常僅為傳統乾糧的 50% 至 70%。換糧時務必遵循 7 至 10 天漸進過渡法，避免腸道因一下子接收高濃度營養而出現暫時性拉稀